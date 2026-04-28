Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retrasos CercaníasLluvia SevillaSalud Curro RomeroTranvibus Sevilla EsteSubida alquilerTerrazas AlamedaDiscocasetasHotel Sevilla EsteAniversario apagónPremios Maestranza
instagramlinkedin

Reducen con una pistola táser a un hombre que atacó a cinco personas en una oficina de Correos

Un violento altercado en la oficina de Correos de la avenida de los Gavilanes deja cinco heridos, tres de ellos graves

Imagen de archivo de una detención d ela Policía Local de Sevilla.

Imagen de archivo de una detención d ela Policía Local de Sevilla. / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Policía Local de Sevilla ha tenido que emplear una pistola táser para neutralizar a un varón extremadamente agresivo que protagonizó un violento altercado en una Oficina de Correos de la avenida de los Gavilanes, donde llegó a agredir a cinco personas, generando una situación de gran tensión entre los presentes.

Al llegar al lugar el detenido acometió contra los agentes de policía que viendo el estado de agitación y la agresividad, hicieron uso de la pistola táser para poder reducirlo.

Heridos y uso del táser

Tres de las personas a las que ha agredido el detenido presentan lesiones graves y posibles fracturas y dos de ellas lesiones leves. Todos ellos son usuarios de la Oficina de Correos.

Noticias relacionadas

Gracias al táser, una herramienta puesta recientemente a disposición de la Policía Local, se ha controlado inmediatamente al detenido, que ya se encuentra en dependencias policiales tras su paso por un centro médico para su reconocimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿A qué hora lloverá hoy sábado de Feria en Sevilla? La previsión completa de Aemet, hora a hora
  2. El pueblo de Sevilla que viajará este fin de semana a la Edad Media con su mercadillo medieval, su artesanía y actividades familiares: 'Es una experiencia inmersiva
  3. La falta de docentes en Andalucía se agrava: el 40% de los profesores tiene más de 50 años y el 7% no llega a los 30
  4. Tussam reordena sus líneas en Sevilla Este a la espera del metro: adiós a la LE, ampliación y refuerzo del tranvibús y conexión con el Hospital Macarena
  5. El tranvibús de Sevilla Este ampliará su recorrido desde este lunes de manera definitiva y llegará hasta el Prado de San Sebastián
  6. Impactante vídeo del accidente del Tirachinas en la Feria de Sevilla
  7. Cuatro heridos al romperse la cuerda de la atracción del 'Tirachinas' de la Feria de Sevilla
  8. El tranvibús estrena nuevo recorrido este lunes: estas son las nuevas paradas de ida y vuelta entre Sevilla Este y el Prado

Reducen con una pistola táser a un hombre que atacó a cinco personas en una oficina de Correos

Reducen con una pistola táser a un hombre que atacó a cinco personas en una oficina de Correos

La avenida de la Constitución llega a mayo sin el proyecto de nuevos toldos: "No será el mismo, no nos gustó a nadie"

La avenida de la Constitución llega a mayo sin el proyecto de nuevos toldos: "No será el mismo, no nos gustó a nadie"

Entrenúcleos estrena la primera "Tienda 9" de Mercadona con más frescos y una compra más rápida

Entrenúcleos estrena la primera "Tienda 9" de Mercadona con más frescos y una compra más rápida

El uso turístico copa ya la mayoría de los locales comerciales de la Avenida de la Constitución y dispara los precios a su máximo histórico

El uso turístico copa ya la mayoría de los locales comerciales de la Avenida de la Constitución y dispara los precios a su máximo histórico

El alcalde anuncia los plazos de la ampliación de la Feria de Sevilla: el proyecto estará en mayo, habrá obras en septiembre y 220 casetas más en 2028

El alcalde anuncia los plazos de la ampliación de la Feria de Sevilla: el proyecto estará en mayo, habrá obras en septiembre y 220 casetas más en 2028

La Catedral de Sevilla restaurará todo su altar mayor en los próximos meses: cubiertas, vidrieras y rejas serán intervenidas

Una estudiante sevillana representará a España en la Olimpiada Internacional de Filosofía en Polonia

Una estudiante sevillana representará a España en la Olimpiada Internacional de Filosofía en Polonia

Detenido tras circular sin permiso de conducir en un vehículo robado en febrero

Detenido tras circular sin permiso de conducir en un vehículo robado en febrero
Tracking Pixel Contents