Reducen con una pistola táser a un hombre que atacó a cinco personas en una oficina de Correos
Un violento altercado en la oficina de Correos de la avenida de los Gavilanes deja cinco heridos, tres de ellos graves
La Policía Local de Sevilla ha tenido que emplear una pistola táser para neutralizar a un varón extremadamente agresivo que protagonizó un violento altercado en una Oficina de Correos de la avenida de los Gavilanes, donde llegó a agredir a cinco personas, generando una situación de gran tensión entre los presentes.
Al llegar al lugar el detenido acometió contra los agentes de policía que viendo el estado de agitación y la agresividad, hicieron uso de la pistola táser para poder reducirlo.
Heridos y uso del táser
Tres de las personas a las que ha agredido el detenido presentan lesiones graves y posibles fracturas y dos de ellas lesiones leves. Todos ellos son usuarios de la Oficina de Correos.
Gracias al táser, una herramienta puesta recientemente a disposición de la Policía Local, se ha controlado inmediatamente al detenido, que ya se encuentra en dependencias policiales tras su paso por un centro médico para su reconocimiento.
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