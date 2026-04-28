Reducen con una pistola táser a un hombre que atacó a cinco personas en una oficina de Correos

La Policía Local de Sevilla ha tenido que emplear una pistola táser para neutralizar a un varón extremadamente agresivo que protagonizó un violento altercado en una Oficina de Correos de la avenida de los Gavilanes, donde llegó a agredir a cinco personas, generando una situación de gran tensión entre los presentes.

Al llegar al lugar el detenido acometió contra los agentes de policía que viendo el estado de agitación y la agresividad, hicieron uso de la pistola táser para poder reducirlo.

Heridos y uso del táser

Tres de las personas a las que ha agredido el detenido presentan lesiones graves y posibles fracturas y dos de ellas lesiones leves. Todos ellos son usuarios de la Oficina de Correos.

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Gracias al táser, una herramienta puesta recientemente a disposición de la Policía Local, se ha controlado inmediatamente al detenido, que ya se encuentra en dependencias policiales tras su paso por un centro médico para su reconocimiento.