Tráfico marítimo
El Federal Ruhr descarga 11.000 toneladas de trigo en la nueva terminal de Aldeport del Puerto de Sevilla
La Autoridad Portuaria de Sevilla gestiona la llegada del Federal Ruhr, uno de los buques de mayor tamaño en operar en sus muelles, gracias a la Eurovía del Guadalquivir
EP
El Puerto de Sevilla ha recibido al buque granelero Federal Ruhr, una de las embarcaciones de mayores dimensiones que han operado hasta ahora en sus instalaciones. Con 199 metros de eslora, el buque ha iniciado este martes la descarga de 11.000 toneladas de trigo en la terminal de Aldeport, inaugurada en 2024 y gestionada por los grupos Portillo y Ership.
Terminal de Aldeport y logística del cereal
Este nuevo muelle situado al sur, en la dársena del Cuarto, está especializado en la logística del cereal y combina el atraque en primera línea, con los almacenes y los desarrollos industriales, en segunda, lo que facilita la logística de la mercancía hasta el destino final, informa la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) en un comunicado.
La terminal de Aldeport es un espacio sincromodal donde confluyen el buque, el tren y el camión. Cuenta con 150 metros lineales de muelle y con dos Duque de Alba en cada extremo que permite el atraque de dos buques de forma simultánea; o, como en este caso, la operativa de un barco de grandes dimensiones como el Federal Ruhr.
Este es un buque considerado de grandes dimensiones para el Puerto de Sevilla. Presenta una eslora de 199 metros de longitud y 24 metros de manga y se trata de uno de los barcos con mayor magnitud que haya operado en los muelles sevillanos.
Acceso marítimo por la Eurovía del Guadalquivir
Debido a estas grandes dimensiones, la operativa de acceso marítimo a través de la Eurovía del Guadalquivir ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre la APS, Capitanía Marítima, los servicios técnicos náuticos -practicaje, amarre y remolque-, y el consignatario, Agencia Marítima Portillo.
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