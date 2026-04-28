Retrasos en Cercanías Sevilla por una avería en la señalización de las líneas C1 y C3

Los trenes de las líneas C1 y C3 de Cercanías de Sevilla acumulan retrasos desde primera hora de este martes 28 de abril debido a una incidencia en la señalización registrada entre las estaciones de Los Rosales y Brenes.

Así lo informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 07.50 horas en sus redes sociales y recogido por Europa Press.

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Incidencia en Cercanías de Sevilla

Personal de Adif trabaja para solucionar esta incidencia a la "mayor brevedad posible".