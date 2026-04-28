Accidente
Un coche vuelca tras reventar una rueda en la A-49 y colapsa el tráfico hacia Sevilla
Los ocupantes del vehículo accidentado han salido ilesos y por sus propios medios tras la vuelta de campana
Un aparatoso accidente en la A-49 ha provocado importantes retenciones kilométricas en sentido a Sevilla a la altura de Bollullos de la Mitación. Según ha confirmado Emergencias 112 a El Correo de Andalucía, pese a que el vehículo ha dado una vuelta de campana, todos los ocupantes han salido ilesos, y por sus propios medios, del coche siniestrado.
La misma Dirección General de Tráfico alerta a través de sus canales en redes sociales que desde el kilómetro 12 de la A-49 se han originado retenciones de coches que ya se cuentan por kilómetros en sentido a Sevilla. El 112 detalla que sobre las 17:15 de la tarde de este martes han recibido el aviso de que, a causa del reventón de una rueda, un vehículo ha volcado tras dar una vuelta de campana y quedando el techo del coche posado sobre el asfalto.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, la Guardia Civil de Tráfico y un dispositivo sanitario, aunque no ha sido necesaria la evacuación de ninguno de los ocupantes del vehículo siniestrado.
El accidente está generando importantes afectaciones al tráfico en los alrededores de Sevilla, ya que han quedado cortados todos los carriles de la A-49 en sentido a Sevilla desde el kilómetro 12.
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