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Accidente

Un coche vuelca tras reventar una rueda en la A-49 y colapsa el tráfico hacia Sevilla

Los ocupantes del vehículo accidentado han salido ilesos y por sus propios medios tras la vuelta de campana

VÍDEO | Accidente en la A-49 en Bollullos de la Mitación sentido Sevilla

VÍDEO | Accidente en la A-49 en Bollullos de la Mitación sentido Sevilla

Accidente en la A-49 en Bollullos de la Mitación sentido Sevilla /

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Un aparatoso accidente en la A-49 ha provocado importantes retenciones kilométricas en sentido a Sevilla a la altura de Bollullos de la Mitación. Según ha confirmado Emergencias 112 a El Correo de Andalucía, pese a que el vehículo ha dado una vuelta de campana, todos los ocupantes han salido ilesos, y por sus propios medios, del coche siniestrado.

La misma Dirección General de Tráfico alerta a través de sus canales en redes sociales que desde el kilómetro 12 de la A-49 se han originado retenciones de coches que ya se cuentan por kilómetros en sentido a Sevilla. El 112 detalla que sobre las 17:15 de la tarde de este martes han recibido el aviso de que, a causa del reventón de una rueda, un vehículo ha volcado tras dar una vuelta de campana y quedando el techo del coche posado sobre el asfalto.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, la Guardia Civil de Tráfico y un dispositivo sanitario, aunque no ha sido necesaria la evacuación de ninguno de los ocupantes del vehículo siniestrado.

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El accidente está generando importantes afectaciones al tráfico en los alrededores de Sevilla, ya que han quedado cortados todos los carriles de la A-49 en sentido a Sevilla desde el kilómetro 12.

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