'Caracolia' vuelve a Sevilla: fechas, horarios y bares del festival de los caracoles en el Paseo Colón

Sevilla volverá a celebrar uno de los sabores más esperados de la primavera con la cuarta edición de Caracolia, el festival de los caracoles y las papas aliñás, que tendrá lugar del jueves 30 de abril al sábado 2 de mayo en el Paseo Colón, junto al río Guadalquivir.

La cita convertirá de nuevo este enclave céntrico de la ciudad en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía tradicional sevillana, con una propuesta pensada tanto para vecinos como para visitantes. Durante tres días, el público podrá degustar caracoles, cabrillas y otras tapas populares en un ambiente abierto y ligado a la cultura de la tapa.

Sevilla se rinde a los caracoles y las papas aliñás con tres días de festival en el Paseo Colón / El Correo

El festival abrirá sus puertas el jueves 30 de abril, en horario de 20:00 a 23:45 horas. El viernes 1 y el sábado 2 de mayo, Caracolia contará con doble sesión: de 12:30 a 16:30 horas y de 20:00 a 23:45 horas.

La organización destaca que el evento se consolida como una cita imprescindible del calendario gastronómico de Sevilla tras el éxito de la pasada edición, en la que se superaron los 4.000 asistentes y se consumieron más de 1.500 kilos de caracoles y cabrillas. En aquella ocasión, Casa Baldomero obtuvo el premio al mejor plato de caracoles, mientras que El Rancho fue reconocido por sus cabrillas.

Sevilla se rinde a los caracoles y las papas aliñás con tres días de festival en el Paseo Colón / El Correo

En esta cuarta edición, la oferta gastronómica se amplía más allá de los caracoles y las cabrillas. El público también podrá encontrar papas aliñás, aliños, montaditos, chicharrones y otras especialidades de la cocina sevillana, reforzando el carácter popular del festival.

Establecimientos participantes en Caracolia 2026

La Cruz Tapas Bar, Timonel, García Millán, Caleta II, Caleta I, Bodeguita El Rey del Chicharrón, Castaño Vinos y Tapas, Patio San Eloy, Pando Centro, Entrecárceles, Casa Eme y Casa Baldomero.

Sevilla se rinde a los caracoles y las papas aliñás con tres días de festival en el Paseo Colón / El Correo

El festival está organizado por la Academia de Gastronomía de Sevilla y la Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia, con la colaboración de Sevilla City Office y el patrocinio de Cruzcampo.

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Con esta nueva edición, Caracolia vuelve a poner en valor una de las tradiciones culinarias más reconocibles de la primavera sevillana, fomentando el consumo local y ofreciendo un espacio de convivencia en torno a la tapa, los caracoles y los sabores más auténticos de la ciudad.