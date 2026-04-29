El pago de horas extra a la Policía Local de Sevilla vuelve a bloquearse para el 1 de mayo

El Ayuntamiento de Sevilla destinó cinco millones de euros este año para pagar "los servicios extraordinarios realizados por la Policía Local", tal como recoge la memoria de los Presupuestos 2026. Unos meses después de su entrada en vigor, falta dinero: esta partida ya no tiene saldo suficiente para abonar las horas extra de los agentes de cara al próximo festivo del 1 de mayo, tal como ha podido comprobar El Correo de Andalucía. Según ha apuntado el Ayuntamiento a este periódico, se trata de un "problema técnico" que se desbloqueará antes del puente del 1 de mayo.

El coste de los servicios extraordinarios de la Policía Local para el Primero de Mayo asciende hasta los 88.000 euros, según ha podido saber este periódico. Un importe que en la actualidad no se puede afrontar con la partida presupuestaria reservada a este fin. Es decir: en solo cinco meses, falta el dinero necesario para los pagos extras a efectivos policiales por trabajar durante esta jornada festiva. Desde el Consistorio no han respondido hasta el momento a las preguntas de este medio.

Para el vigente Presupuesto, el Gobierno local mantuvo "el esfuerzo presupuestario" de 2025, según se destaca en la memoria. Como en el año pasado, también se destinó un total de 17,36 millones de euros para extras de la Policía Local, aunque en dos partidas distintas: una de 12,36 millones para la productividad -Semana Santa, Feria, Navidad...-, y otra con los cinco millones restantes para "gratificaciones por servicios extraordinarios". Esta última es en la que quedan menos de los 88.000 euros necesarios para el 1 de mayo.

"Esperemos que sea un error de cálculo"

"Esperamos que sea un error de cálculo económico, ya que por parte de Jefatura ya se ha publicado los efectivos policiales que iban a trabajar y sus horarios", afirman desde el sindicato Sppme-A al hilo de este asunto. "Por nuestra parte, apoyaremos todos los proyectos que vayan encaminados al bienestar de nuestros compañeros, pero no a cualquier precio", aseguran desde esta sección sindical.

Desde el sindicato mayoritario apuntan que esta falta de crédito de cara al próximo festivo del 1 de mayo "entra en una confrontación directa sobre lo que marca la ley en cuanto a la bonificación de los servicios extraordinarios". Unos gastos que, según subrayan desde esta organización, "deberían estar previstos por la Corporación municipal, que como se está demostrando, sigue parcheando y ocultando todas la deficiencias propias de su gestión".