La campaña ‘Miradas Atentas’ convierte la prevención en respuesta frente al bullying

Coincidiendo con el Día Mundial contra el Acoso Escolar, que se celebra el próximo 2 de mayo, la Fundación Universitaria San Pablo CEU y sus instituciones educativas CEU lanzan una nueva edición de la campaña "Miradas Atentas", una iniciativa que desde hace cinco años promueve la prevención y la detección temprana del acoso escolar a través de un mensaje positivo: educar en valores, acompañar y construir entornos seguros.

La campaña da un paso más este año con el lanzamiento de una nueva acción audiovisual centrada en lo que el CEU denomina “el instante invisible”: ese momento previo en el que una mirada, una palabra o una decisión pueden evitar una situación de acoso.

Mirar a tiempo

El eje de "Miradas Atentas" sigue siendo la importancia de estar alerta ante las señales que pueden anticipar una situación de acoso escolar. La iniciativa apela a la implicación de toda la sociedad y recuerda que la prevención no empieza cuando el problema ya es visible, sino mucho antes, en los pequeños gestos del día a día.

La nueva pieza audiovisual se construye a partir de cuatro historias cotidianas y reconocibles que muestran situaciones en las que todavía es posible intervenir. A través de estas escenas, el CEU traslada una idea clara: mirar a tiempo puede marcar la diferencia.

La responsabilidad de una institución educativa pasa por no mirar hacia otro lado, formar a los docentes para detectar señales y generar una cultura en la que el respeto sea estructural. Carlos Ortiz Sanchidrián — Director del Área de Colegios del CEU

El gesto de la campaña

El gesto característico de "Miradas Atentas" consiste en rodear el ojo con el dedo índice y el pulgar, un símbolo que invita a estar alerta, a mirar a tiempo y a no permanecer indiferentes ante el bullying.

A lo largo de estos años, este gesto ha ido ganando reconocimiento gracias a la implicación de alumnos, docentes, familias y distintos perfiles sociales, hasta convertirse en una llamada colectiva a la acción frente al acoso escolar.

Con esta nueva edición, el CEU refuerza el componente visual y simbólico de la campaña, vinculando ese gesto sencillo con una idea de fondo: cualquier persona puede detectar, acompañar y actuar antes de que una situación de acoso se agrave.

Familias y entorno digital

La campaña amplía además el foco más allá del entorno escolar e incorpora otros espacios clave como el hogar, el grupo de amigos o los entornos digitales, donde también pueden aparecer señales de alerta o dinámicas de exclusión.

“El papel de las familias es insustituible. No basta con reaccionar. Es necesario identificar, exigir y actuar”, señala Ortiz Sanchidrián.

Con un despliegue que incluye acciones en redes sociales, colaboraciones con creadores de contenido y actividades en todos sus centros educativos, el CEU busca implicar a toda la sociedad en una conversación necesaria: el acoso escolar es una realidad que interpela no solo a quienes lo sufren o lo ejercen, sino también a quienes pueden detectarlo y actuar a tiempo.

Prevenir es cuidar

Desde el CEU recuerdan que "Miradas Atentas" es, sobre todo, una invitación a comprometerse. Un gesto sencillo puede marcar la diferencia. Por ello, animan a alumnos, familias, docentes y a la sociedad en general a sumarse a la iniciativa, compartir el gesto y contribuir a crear entornos más seguros y respetuosos.

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“En el CEU no toleramos ninguna forma de maltrato, pero, sobre todo, trabajamos cada día para que no llegue a producirse. Porque prevenir es cuidar”, concluye Ortiz Sanchidrián.