Qué centros comerciales abren el viernes 1 y el domingo 3 de mayo en Sevilla y provincia y su horario

El día viernes 1 de Mayo, Día del Trabajo, es festivo en toda España sin excepción, a la vez que día no laborable en el calendario laboral del año. Es una jornada utilizada para reivindaciones sociales en favor de la clase trabajadora y tuvo su origen a finales del siglo XIX en Estados Unidos cuando 200.000 trabajadores en Chicago se pusieron en huelga para exigir la jornada de 8 horas. Teniendo en cuesta esta festividad, informamos qué centros comerciales abren en Sevilla y provincia este día, si tienen horario reducido o si parte de ellos cierran y parte abren.

LOS ARCOS. El Centro Comercial Los Arcos está situado en Sevilla capital, en la Avenida de Andalucía, S/N. Teléfono: 954 676 005. No abre, excepto restaurantes y cines. Abre el domingo 3.

CENTRO COMERCIAL TORRE SEVILLA. El Centro Comercial Torres Sevilla se ubica en la calle Gonzalo Jimenez de Quesada, 2, se Sevilla capital, junto al rascacielos de Torre Sevilla Teléfono: 649 737 825. No abre el 1 de mayo, excepto restauración. Abre el domingo 3.

LAGOH SEVILLA. El Centro Comercial Lagoh Sevilla está en la Av. de Palmas Altas, 1, de Sevilla capital. Teléfono: 955 604 554. Cierra el 1 de mayo, excepto ocio y restauración. Abre el domingo 3.

NERVIÓN PLAZA. El Centro Comercial Nervión Plaza está situado en la calle Luis de Morales, 2 de Sevilla capital. Teléfono: 954 989 131. Cierra el 1 de mayo excepto restauración y cines. Abre el domingo 3.

ALESTE PLAZA (ALCAMPO). El centro Comercial Aleste Plaza, el Alcampo de Sevilla Este está situado en la calle Periodista José Antonio Garmendia, 3, Sevilla capital. Teléfono: 954 478 160. Cierra el 1 de mayo. Abre el domingo 3.

CARREFOUR MACARENA. El hipermercado Carrefour Macarena está ubicado en la Ronda Urbana Norte, s/n en Sevilla capital. Teléfono: 914 908 900. Cierra el 1 de mayo. Abre el domingo 3.

CARREFOUR SAN PABLO. El hipermercado Carrefour San Pablo se ubica en la Calle José Jesús García Díaz, 1, de Sevilla. Teléfono: 914 908 900. Cierra el 1 de mayo. Abre el domingo 3.

CARREFOUR CAMAS ALJARAFE. El hipermercado Carrefour Camas Aljarafe está situado en la calle Poeta Muñoz San Román, s/n, de Camas (Sevilla). Teléfono: 914 908 900. Cierra el 1 de mayo. Abre el domingo 3.

CARREFOUR MONTEQUINTO. El hipermercado Carrefour Montequinto está situado en la Carretera de Utrera, km. 1, Montequinto (Dos Hermanas). Teléfono: 914 908 900. Al igual que los demás Carrefour de Sevilla y provincia, Cierra el 1 de mayo. Abre el domingo 3.

ALCAMPO TAMARGUILLO. El centro comercial Alcampo Tamarguillo está situado en la Ronda del Tamarguillo, 27, de Sevilla. Teléfono: 954 92 22 77. Cierra el 1 de mayo, excepto ocio y restauración. Abre el domingo 3.

EL CORTE INGLÉS NERVIÓN. El Centro Comercial de El Corte Inglés de Nervión está en Sevilla capital, en la calle Luis Montoto, 122-128. Teléfono: 954 571 440. Cierra el 1 de mayo. Abre el domingo 3.

EL CORTE INGLÉS PLAZA DEL DUQUE. Este Centro Comercial decano de la marca en Sevilla está ubicado en el Centro de Sevilla, en la Plaza del Duque de la Victoria, 8. Teléfono: 954 597 010. Cierra el 1 de mayo. Abre el domingo 3.

CC AIRESUR. El Centro Comercial Airesur está en la Carretera Castilleja de la Cuesta-Tomares, en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Teléfono: 954 169 297. Cierra el 1 de mayo. Abre el domingo 3.

IKEA. El centro comercial Ikea está ubicado en la Autovía Sevilla - Huelva, Salida 2, Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Junto al centro Comercial Airesur. Teléfono: 900 400 922. Cierra el 1 de mayo. Abre el domingo 3.

SEVILLA FASHION OUTLET. El Centro Comercial Sevilla Fashion Outlet se ubica en el Polígono Industrial Los Espartales, A4, KM 531, San José de la Rinconada (Sevilla). Cierra el 1 de mayo. Abre el domingo 3.

PARQUE GUADAÍRA. El Centro Comercial Parque Guadaíra está situado en la Autovía A-92, Salida 7, Av. Príncipe de Asturias, 1, Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Teléfono: 955 607 710. Cierra el 1 de mayo. Abre el domingo 3.

CENTRO COMERCIAL LOS ALCORES. El Centro Comercial Los Alcores está en la autovía A-92, Km. 8.8. Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Teléfono: 955 610 761. Cierra el 1 de mayo. Abre el domingo 3.

METROMAR. El centro Comercial Metromar está en la Avenida de los Descubrimientos, S/N, Mairena del Aljarafe (Sevilla). Teléfono: 955 089 849. Metromar abre el 12 de octubre de 10 a 22 horas. Cierra el 1 de mayo, excepto ocio y restauración. Abre el domingo 3.

VEGA DEL REY. El parque Comercial Vega del Rey está ubicado en la Glorieta Gaviño, 4, Camas (Sevilla). Es también una de las zonas comerciales que abre en la provincia de Sevilla el 12 de octubre, de 10 a 22 horas. Cierra el 1 de mayo, excepto ocio y restauración. Abre el domingo 3.

WAY DOS HERMANAS. El Centro Comercial Way Dos Hermanas está en la Avenida Ingeniero José Luis Prats, 1, Dos Hermanas (Sevilla). Teléfono: 955 14 73 73. Cierra el 1 de mayo, excepto ocio, restauración y cines. Abre el domingo 3.

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SEVILLA FACTORY DOS HERMANAS. El Centro Comercial Sevilla Factory Dos Hermanas está en Dos Hermanas (Sevilla), en la Avenida 4 de diciembre. Teléfono: 954 727 772. Cierra el 1 de mayo. Abre el domingo 3.