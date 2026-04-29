Persecución policial "de película" en el barrio de La Oliva de Sevilla: al menos un patrullero sufre una colisión

Un coche de la Policía Local de Sevilla ha sufrido un accidente este miércoles por la tarde cuando participaba en una persecución. Los hechos han tenido lugar sobre las 21:30 en la barriada de La Oliva, cuando uno de los patrulleros que perseguían a un vehículo se ha visto involucrado en un siniestro, tal como confirman fuentes oficiales a El Correo de Andalucía.

Según testigos presenciales de los hechos, el vehículo a la fuga se saltó en su huida los semáforos de la Oliva en su intersección con la avenida de La Paz. "La escena ha sido de película", describen estas mismas fuentes. Más tarde, este coche se ha acabado estrellando cerca de la rotonda de Hytasa, donde se ha desplegado un fuerte operativo policial.

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Asimismo, y tal como apuntan fuentes oficiales, al menos un patrullero también ha sufrido una colisión. Según ha podido saber este periódico, el coche policial accidentado había acudido a la zona para prestar apoyo durante el dispositivo de persecución, y ha terminado por chocar contra un turismo que se encontraba estacionado.