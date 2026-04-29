Robo con violencia en plena plaza de San Lorenzo: intentan quitarle las maletas a una familia extranjera

Una familia extranjera ha sufrido este miércoles un robo con violencia en plena plaza de San Lorenzo, en el centro histórico de Sevilla. Según confirman desde la Policía Nacional, estos turistas forcejearon con los presuntos ladrones cuando se dieron cuenta de que querían llevarse sus maletas. Tras estos hechos, las víctimas han presentado una denuncia en la comisaría policial próxima adonde ha tenido lugar el suceso.

Tal como apuntan fuentes oficiales, el forcejeo entre ambas partes se produjo para intentar evitar el robo de las pertenencias. Después de que la familia haya presentado la pertinente denuncia, efectivos de la Policía Nacional han iniciado una investigación para intentar esclarecer estos hechos, ocurridos en la céntrica plaza de San Lorenzo.

Por el momento, los agentes al cargo de las pesquisas tratan de identificar a los presuntos autores. Hasta ahora, y tal como subrayan estas mismas fuentes a El Correo de Andalucía, no se ha realizado ninguna detención vinculada al robo de estas maletas.