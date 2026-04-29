Lluvia en Sevilla este miércoles por horas: estas son las franjas con más riesgo según la Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología prevé una probabilidad de precipitación del 100% durante la mañana de este miércoles en la capital andaluza
La Aemet prevé para este miércoles 29 de abril en Sevilla una jornada marcada por el cielo cubierto durante buena parte del día, con el mayor riesgo de lluvia concentrado en la mañana. Según la predicción horaria, las precipitaciones más claras llegarán entre las 10.00 y las 11.00 horas, aunque durante la madrugada ya aparece alguna lluvia inapreciable.
La probabilidad de precipitación será del 45% entre las 02.00 y las 08.00 horas, subirá al 100% entre las 08.00 y las 14.00 horas, bajará al 20% entre las 14.00 y las 20.00 horas y desaparecerá por la noche, con un 0% entre las 20.00 y las 02.00 horas.
Por horas, la previsión queda así:
- 04.00 y 05.00 horas: lluvia inapreciable, con cielo cubierto.
- 10.00 horas: lluvia escasa, con 0,2 litros por metro cuadrado y 20 grados.
- 11.00 horas: lluvia escasa, con 0,3 litros por metro cuadrado y 22 grados.
- De 12.00 a 20.00 horas: cielo cubierto o muy nuboso, pero sin lluvia prevista.
- A partir de las 21.00 horas: mejora progresiva, con cielo nuboso, poco nuboso y finalmente despejado a las 23.00 horas.
Lluvia y temperaturas en descenso
La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este miércoles en Andalucía cielos muy nubosos, con chubascos localmente fuertes y acompañados de tormentas en las sierras orientales, y temperaturas en descenso.
Las temperaturas mínimas sufrirán un descenso en el tercio occidental, con pocos cambios en el resto, máximas sin cambios en la vertiente mediterránea y en descenso en el resto.
La franja más complicada será, por tanto, la comprendida entre las 10.00 y las 11.00 de la mañana, cuando la AEMET marca lluvia escasa en Sevilla. Por la tarde, aunque seguirá la nubosidad, no se esperan precipitaciones relevantes.
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