Todo lo que necesitas saber sobre los horarios de las bibliotecas de Sevilla antes de la Selectividad: fechas, horarios y ubicaciones

El final de curso está ya muy cerca. La cuenta atrás ha comenzado para los estudiantes de segundo de Bachillerato. Dos años llenos de presión, esfuerzo y estudio para la última prueba final: Selectividad. Aquellos que quieran acceder a la universidad, ya se encuentran estudiando para la PEvAU. Cada comunidad autónoma cuenta con una fecha, y en Andalucía las pruebas escritas se realizarán los días 2, 3 y 4 de junio en su convocatoria ordinaria y el 30 de junio, 1 y 2 de julio en la edición extraordinaria.

Para la preparación de estos exámenes en los que miles de jóvenes andaluces buscan la mejor nota para poder acceder a sus carreras soñadas, muchos de ellos optan por utilizar las bibliotecas públicas. Un espacio de encuentro entre otros estudiantes donde el silencio es el protagonista.

Sevilla está llena de bibliotecas con ubicaciones y horarios distintos. Estas son las listas de los espacios a los que pueden optar los sevillanos y sevillanas que opten por este lugar como método de estudio:

Biblioteca Provincial de Sevilla Infanta Elena

La biblioteca pública de Sevilla Infanta Elena, que es titularidad de la administración general del Estado, y fundada en el año 1959, tiene un horario de apertura de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas; sábado de 9:00 a 14:00 horas y el domingo permanece cerrado.

Red municipal de Bibliotecas de Sevilla

La red municipal de Bibliotecas de Sevilla están conformadas por las bibliotecas Blas Infante, Cerro del Águila, El Esqueleto, Entreparques, Felipe González, Julia Uceda, Las Columnas, Los Carteros, Luis Cernuda, Parque Alcosa, San Jerónimo, San Julián y Torreblanca

Cuentan con un horario general en temporada regular de 9:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 21:00 horas de lunes a viernes. Este horario es el estándar para la mayoría de las bibliotecas de la red, con las siguientes excepciones:

La Biblioteca Julia Uceda tiene un horario de 9:30 a 20:00 h de manera ininterrumpida. La Sala de Estudio de la Biblioteca Felipe González Márquez está abierta de 9:00 a 21:00 h.

tiene un horario de 9:30 a 20:00 h de manera ininterrumpida. La Sala de Estudio de la está abierta de 9:00 a 21:00 h. La Biblioteca El Esqueleto tiene horarios especiales

HORARIOS BIBLIOTECA EL ESQUELETO / Bibliotecas de Sevilla

Además, hay un cierre parcial de la Biblioteca Alberto Lista permanece cerrada desde el 23 de marzo. Para ello, según informa la propia página web, se dispone de bibliotecas cercanas como San Julián, Julia Uceda y Felipe González.

Bibliotecas de la Universidad de Sevilla

A las bibliotecas públicas se les unen las bibliotecas pertenecientes a la Universidad de Sevilla (US) distribuidas en sus 17 sedes repartidas por sus distintos campus. El horario habitual de las bibliotecas de la US son de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas. Este horario se amplía en fines de semana propios de la temporada de exámenes. A la Biblioteca Rector Machado, se les suman las bibliotecas que conforman el campus de Viapol con la Biblioteca de Derecho y CC del Trabajo, Biblioteca de Económicas, Humanidades, Filosofía y Psicología y Educación. Además, en la calle Laraña, 3 se encuentra la biblioteca de Bellas Artes. Asimismo, se añaden las bibliotecas del campus de Reina Mercedes, de la Macarena, y de la Cartuja, entre otros.

La Universidad de Sevilla dispone también de salas de estudio abiertas 24 horas para facilitar el estudio en un entorno tranquilo y propicio. Estas salas son independientes de las bibliotecas y tienen su propio horario gestionado por la US. Estas salas de estudio se encuentran en la Facultad de Matemáticas, la E.T.S Arquitectura, Facultad de Turismo y Finanzas, la Facultad de Ciencias Económicas, Facultad del Trabajo y la de Medicina.