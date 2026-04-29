Sevilla
Tercer fin de semana seguido de lleno en los hoteles de Sevilla: casi plena ocupación en el puente del 1 de mayo
La patronal hostelera maneja una previsión "muy buena" aprovechando la unión del festivo y el fin de semana, y además aseguran que juega a su favor los precios medios de las habitaciones y el buen tiempo
Con el festivo del 1 de mayo serán tres días libres de trabajo para muchas personas en España, el momento perfecto para irse de puente y descansar en otra ciudad. De momento, los hoteles de Sevilla están de enhorabuena porque se les viene por delante un fin de semana de alta ocupación y son pocas las plazas que quedan libres en la ciudad. Según informa la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, la ocupación ya alcanza el 85%.
Además, esta situación se produce por tercer fin de semana seguido. Sevilla viene de un fin de semana marcado por el final de la Feria, realmente el único fin de semana de Feria, en el que suelen llegar más personas procedentes de otras partes del país. Y lo mismo pasó en el anterior, por la coincidencia entre la preferia y la final de la Copa del Rey, cuando se llegó a alcanzar el lleno técnico.
La previsión de ocupación es "muy buena" para este fin de semana sumando el festivo, con un 85% de reservas en alojamientos turísticos, explica la patronal hotelera.
"El festivo del Día Internacional del Trabajo supone para nuestro destino que muchos turistas vengan a visitarnos en estos días, que además no es solo una fiesta nacional, sino que también es no laborable en muchos otros países de Europa y fuera de Europa", explica.
Así, los hoteles se muestran "muy satisfechos" con las expectativas que tienen para estas tres noches, tanto por los datos de ocupación como por el precio medio de venta. Además, la meteorología "también se prevé favorable, por lo que aún pueden verse incrementadas estas cifras con las reservas de última hora".
Otros festivos en Andalucía en 2026
En concreto, 2026 tiene un total de nueve festivos aplicables para toda España, aunque ya se han cumplido tres. Serán fiesta, por lo tanto jornadas no laborables, todos estos días:
- Viernes 1 de Mayo. Fiesta del Trabajo
- Sábado 15 de agosto. Asunción de la Virgen
- Lunes 12 de octubre. Fiesta Nacional de España
- Domingo 1 de noviembre. Fiesta de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre. Natividad del Señor
Además, el lunes 2 de noviembre -día siguiente a Todos los Santos- será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra.
Asimismo, el lunes 7 de diciembre -día siguiente a la Constitución- será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla. Además, Baleares trasladará al lunes 2 de marzo su festivo autonómico -Día de las Islas Baleares-.
En total, a los andaluces disfrutarán este 2026 de estos fin de semana largos y superpuentes:
- Día del Trabajo: del viernes 1 al domingo 3 de mayo
- Fiesta Nacional: del sábado 10 al lunes 12 de octubre
- Todos los Santos: del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre
- Puente de la Constitución: del sábado 5 al martes 8 de diciembre
- Navidad: del viernes 25 al domingo 27 de diciembre
- La falta de docentes en Andalucía se agrava: el 40% de los profesores tiene más de 50 años y el 7% no llega a los 30
- Sevilla busca acabar con las 'discocasetas' a partir de la Feria de 2027: el Ayuntamiento prohibirá apagar las luces y mantendrá las sevillanas hasta una hora concreta
- El pueblo de Sevilla que viajará este fin de semana a la Edad Media con su mercadillo medieval, su artesanía y actividades familiares: 'Es una experiencia inmersiva
- El tranvibús estrena nuevo recorrido este lunes: estas son las nuevas paradas de ida y vuelta entre Sevilla Este y el Prado
- La Feria de Abril de 2027 ya tiene fecha confirmada: este día será el Lunes de Pescaíto
- Batida contra terrazas y veladores de los bares en Alameda y calle Feria: el Ayuntamiento impone multas que suman más de 6.000 euros
- Sevilla busca recuperar el gran jardín de la Expo del 92 después de 30 años, único en España con más de 500 especies distintas
- La Policía cierra una caseta de la Feria de Sevilla y desaloja a 718 personas por exceso de aforo y estar a oscuras