Tercer fin de semana seguido de lleno en los hoteles de Sevilla: casi plena ocupación en el puente del 1 de mayo

Con el festivo del 1 de mayo serán tres días libres de trabajo para muchas personas en España, el momento perfecto para irse de puente y descansar en otra ciudad. De momento, los hoteles de Sevilla están de enhorabuena porque se les viene por delante un fin de semana de alta ocupación y son pocas las plazas que quedan libres en la ciudad. Según informa la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, la ocupación ya alcanza el 85%.

Además, esta situación se produce por tercer fin de semana seguido. Sevilla viene de un fin de semana marcado por el final de la Feria, realmente el único fin de semana de Feria, en el que suelen llegar más personas procedentes de otras partes del país. Y lo mismo pasó en el anterior, por la coincidencia entre la preferia y la final de la Copa del Rey, cuando se llegó a alcanzar el lleno técnico.

La previsión de ocupación es "muy buena" para este fin de semana sumando el festivo, con un 85% de reservas en alojamientos turísticos, explica la patronal hotelera.

"El festivo del Día Internacional del Trabajo supone para nuestro destino que muchos turistas vengan a visitarnos en estos días, que además no es solo una fiesta nacional, sino que también es no laborable en muchos otros países de Europa y fuera de Europa", explica.

Así, los hoteles se muestran "muy satisfechos" con las expectativas que tienen para estas tres noches, tanto por los datos de ocupación como por el precio medio de venta. Además, la meteorología "también se prevé favorable, por lo que aún pueden verse incrementadas estas cifras con las reservas de última hora".

Otros festivos en Andalucía en 2026

En concreto, 2026 tiene un total de nueve festivos aplicables para toda España, aunque ya se han cumplido tres. Serán fiesta, por lo tanto jornadas no laborables, todos estos días:

Viernes 1 de Mayo. Fiesta del Trabajo

Sábado 15 de agosto. Asunción de la Virgen

Lunes 12 de octubre. Fiesta Nacional de España

Domingo 1 de noviembre. Fiesta de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre. Natividad del Señor

Además, el lunes 2 de noviembre -día siguiente a Todos los Santos- será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra.

Asimismo, el lunes 7 de diciembre -día siguiente a la Constitución- será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla. Además, Baleares trasladará al lunes 2 de marzo su festivo autonómico -Día de las Islas Baleares-.

En total, a los andaluces disfrutarán este 2026 de estos fin de semana largos y superpuentes: