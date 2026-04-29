De María del Monte a Raquel Revuelta: así se ha vivido el V aniversario de Nicolás Montenegro

El Casino de la Exposición ha vuelto a abrir sus puertas en Sevilla para acoger una de las celebraciones más esperadas del calendario social. En este entorno de más de un siglo de historia, se ha celebrado el quinto aniversario en la moda de Nicolás Montenegro, una cita que ha reunido a destacadas figuras como la cantante María del Monte, la empresaria Raquel Revuelta, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo o la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno.

De Lantejuela al foco nacional

Mientras los invitados iban ocupando sus espacios, la historia del diseñador vuelve inevitablemente al origen. Nicolás Montenegro, aquel niño que recortaba telas y transformaba vestidos de muñecas, ha construido en apenas cinco años una identidad creativa propia y reconocible.

El propio diseñador, emocionado durante la velada, recordó ese camino personal y profesional a este medio: “En el futuro siempre diría lo mismo que ahora: seguir luchando. Aquel niño acomplejado, gordito, se decía que tenía que seguir adelante. Todos tenemos complejos, y somos nosotros quienes debemos quitárnoslos”. Montenegro también puso en valor los logros alcanzados en este corto periodo: “He conseguido vestir en las Campanadas de Televisión Española, estar en el Festival de Venecia o en portadas como Vanity Fair. Son demasiadas cosas que nunca hubiese soñado en cinco años”.

Su formación entre Sevilla e Italia, su paso por grandes casas de moda y el desarrollo de su firma independiente han desembocado en una noche que él mismo define como un punto de inflexión en su trayectoria.

Una alfombra de rostros conocidos

La llegada de invitados ha marcado el ritmo de la gala. Entre ellos, Pastora Soler, quien definió el estilo del creador como “peculiar y genuino, una mezcla entre feminidad, elegancia y vanguardia”, destacando además su “uso del colorido”.

No han pasado desapercibidas otras presencias institucionales como la consejera de cultura y deporte, Patricia Del Pozo, o el torero Manuel Benítez El Cordobés.

El sello de Montenegro

En el interior del Casino, la moda se ha convertido en la gran protagonista de la noche. Algunas de las creaciones más emblemáticas del diseñador han tomado el espacio como una retrospectiva que habla de su evolución.

Entre los asistentes, Rocío Osorno ha destacado el nivel de detalle de sus creaciones: “Creo que tiene una confección muy buena, hace todo con unos detalles que alucinan”. Por su parte, Raquel Revuelta subrayó su consolidación: “Ahora mismo es un diseñador de referencia, andaluz y sevillano del que nos sentimos especialmente orgullosos”.

Cada pieza reafirma la estética reconocible de Montenegro como es la elegancia depurada, sensualidad contenida y una intención clara de huir del exceso para reinterpretar la moda desde una mirada contemporánea y andaluza.

Una noche para celebrar

Entre brindis, saludos y conversaciones, Montenegro se mueve con naturalidad entre sus invitados, consciente del significado de esta celebración. Muy cerca, su entorno más íntimo vivía el momento con especial emoción. Su madre, Ana, no ocultaba el orgullo: “Mucho trabajo y mucho orgullo por mi hijo. Y el orgullo más grande lo tiene él desde arriba, su padre”.

También hubo palabras de cariño por parte de María del Monte, que definió al diseñador con una imagen tan cercana como certera: “Nicolás es un niño travieso con la mentalidad de un adulto. Y conjugar esas dos cosas, sí, es posible”.

Cinco años después de iniciar su camino en solitario, su firma no solo se consolida en el panorama nacional, sino que abre una nueva etapa marcada por la expansión y la proyección.

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En definitiva, un quinto aniversario que no solo celebra lo recorrido, sino que deja claro que el futuro de Nicolás Montenegro en la moda aún está escribiendo sus capítulos más ambiciosos.