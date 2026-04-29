Muere un motorista tras una colisión en la SE-20 junto al aeropuerto de Sevilla

Un motorista ha fallecido en Sevilla capital y otro hombre ha perdido la vida en Níjar, en la provincia de Almería, en dos accidentes de tráfico ocurridos durante la noche del martes, según ha informado el 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro registrado en Sevilla capital tuvo lugar sobre las 23.15 horas en la A-4, en la intersección con la SE-020, en dirección al Aeropuerto. El Teléfono de Emergencias 112 recibió varios avisos que alertaban de una colisión entre un coche y una moto, con una persona herida de gravedad.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos sanitarios, agentes de la Policía Local y personal de Mantenimiento de Carreteras. Desde el 061 han confirmado que el conductor de la motocicleta, un varón del que no ha trascendido la edad, falleció en el mismo lugar del siniestro.

Accidente mortal en Níjar

El otro accidente mortal se produjo en Níjar, en la provincia de Almería, a las 22.35 horas del martes, en el kilómetro 756 de la autovía A-7. Según los avisos recibidos por el 112, un turismo que circulaba en sentido contrario colisionó con una furgoneta, provocando heridas a ocupantes de ambos vehículos.

La sala coordinadora activó a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a Protección Civil y a Mantenimiento de Carreteras. La Guardia Civil confirmó que en este accidente falleció un hombre, que tuvo que ser excarcelado del turismo por los Bomberos. Además, un varón de 48 años resultó herido leve y fue trasladado al hospital de Torrecárdenas.

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Ambos siniestros dejan un balance de dos personas fallecidas en una misma noche en las carreteras andaluzas.