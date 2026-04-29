Acelerón al nuevo barrio de El Pítamo de Sevilla con 10.000 viviendas: las primeras 250 VPO estarán en obras en cinco años

El primer proyecto residencial en entrar en la Unidad Aceleradora de la Junta de Andalucía es el nuevo barrio de Villanueva de El Pítamo. En el Consejo de Gobierno de este miércoles se ha anunciado la aprobación de su entrada en esta unidad, siendo así el primero en beneficiarse de las ventajas que proporciona esta oficina: reducir las trabas administrativas y acelerar los trámites para darle más velocidad y acortar plazos. Este nuevo desarrollo del sur de Sevilla contempla la construcción de casi 10.000 viviendas, de las cuales 4.199 serán protegidas, un 42%. Con este nuevo paso, las 250 primeras VPO estarán en obras en cinco años, como punto de partida, ya que es uno de los requisitos.

Se confirma así lo adelantado a comienzos de marzo por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz. Explicó que este paso se daría "en breve" porque es "el más maduro" y "será determinante para la expansión de la zona sur de Sevilla". Según explicó la consejera, se beneficiará de "un camino ágil y rápido que permite que los proyectos salgan del mapa y pasen a pie de obra en tiempo récord, que eso es también lo que nos pedía el sector y lo que estamos haciendo".

La Junta de Andalucía ha informado que la construcción de 9.910 viviendas por parte de la entidad promotora recibirá acompañamiento y asesoramiento hasta la puesta en marcha del proyecto. Se ha aceptado este proyecto residencial porque cumple con los requisitos reclamados para entrar en esta unidad. Entre sus características está que se trata de una superficie de 2.064.722 metros cuadrados. Además, se incluye una reserva de suelo para actividades productivas y de servicios (103.305 m2 de servicios avanzados para innovación y transferencia tecnológica, 89.352 m2 de servicios de uso terciario y 4.992 m2 para equipamientos privados). Igualmente, se incluye una gran infraestructura verde con una superficie de 421.369 m2 que asegura la continuidad del Parque de Guadaíra. La actuación en Villanueva del Pítamo cuenta con el planteamiento inicialmente aprobado e informes sectoriales en tramitación avanzada.

Recreación de cómo será el nuevo barrio de El Pítamo de Sevilla / El Pítamo

Desde el punto de vista económico social, dada la envergadura del proyecto, "se ha estimado oportuno para asegurar su viabilidad asignar a la UAP la parte que conlleva el compromiso de iniciar, al menos, la construcción de 250 viviendas protegidas en cinco años. Un compromiso que se circunscribe a la primera fase del proyecto, con la construcción de las primeras 1.764 viviendas (623 de ellas protegidas), que servirá de punto de partida para el desarrollo e implantación de los usos del ámbito completo".

En cuanto a la inversión prevista para esta primera fase, la Junta de Compensación encargada de su construcción prevé que las obras de urbanización y la edificación de las viviendas generen 1.488 puestos de trabajo directos y otros 62 empleos en fase de explotación, sin contar que la actuación tendrá previsiblemente un efecto dinamizador sobre la economía local y comarcal.

La reducción de los tiempos de espera para su desarrollo, al considerarlo un proyecto estratégico, se logrará realizando un estudio pormenorizado del proyecto, de la normativa aplicable, de todas las autorizaciones o permisos que necesitaría para su puesta en marcha y de los organismos implicados en la tramitación. Con todos los datos, se elaborará un exhaustivo cronograma consensuado con la entidad promotora, que se afana en su cumplimiento. La Ley de Vivienda de Andalucía contempla en su artículo 25 la inclusión en la UAP de determinadas iniciativas residenciales para acelerar y agilizar su tramitación. Para ello, los proyectos deben contar con al menos 250 viviendas protegidas o proyectos de más de 500 viviendas con una reserva importante de suelo para vivienda protegida y la obligación de iniciar la construcción del 50% en un plazo inferior a cinco años.

Casi una decena de proyectos de promotores estaban interesados en sumarse en toda Andalucía. Como ya informó El Correo de Andalucía, el Distrito Tecnológico del Higuerón Norte y el nuevo barrio del Pítamo de Sevilla, la zona conocida como Residencial Tomares, El Olivar de los Monteros en Marbella o el Seminario de Huelva habían iniciado ya los trámites para entrar en la unidad aceleradora. En total, suman 20.362 viviendas de las que 8.745 son protegidas y el resto de renta libre.

Así es el nuevo barrio de El Pítamo

El nuevo barrio de Villanueva de El Pítamo tendrá 9.910 viviendas, unas 4.199 protegidas. Se trata de una gran bolsa de suelos de 208 hectáreas entre el cauce del Guadaíra, el límite con el término de Dos Hermanas y la Carretera de Utrera. Concentrará gran parte del tejido residencial en la zona de mayor centralidad del sector, en torno al futuro apeadero, extendiéndose en dirección oeste hasta conectar con el parque que transcurre junto al nuevo cauce del rio Guadaira.

Recreación de cómo será el nuevo barrio de El Pítamo de Sevilla / El Pítamo

El Pítamo, según su web, "constituirá un nuevo modelo habitacional repleto de posibilidades de vida, trabajo y ocio que contará con su propio apeadero de Cercanías. También, con un gran espacio destinado a actividades económicas centradas en la investigación y el desarrollo llamado a convertirse en el "Silicon Valley" sevillano e integrado en este nuevo centro sur de Sevilla".

La disposición de los terrenos en Pítamo para la ubicación de servicios avanzados concentrados desde el vial central hasta la carretera de Utrera buscan una mayor independencia funcional y de organización del tráfico propio de la tecnópolis sin contaminar el sector residencial con tránsitos ajenos al mismo.

La Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta

La Unidad Aceleradora de la Junta de Andalucía ronda los 150 proyectos en total. Desde su fundación en 2020, la Unidad Aceleradora de Proyectos ha trabajado en fomentar las inversiones en la comunidad. El objetivo de su nacimiento fue reducir las trabas administrativas para el desarrollo empresarial. Su creación, que se centró en un principio en el sector industrial y energético, supuso una inversión económica de 18.209,9 millones de euros y ha generado desde entonces 54.658 empleos.

Hasta ahora, la vivienda había quedado fuera de los proyectos aceptados, pero en febrero el Consejo de Gobierno aprobó la incorporación del proyecto residencial de Tarifa. La normativa andaluza establece que pueden aspirar a entrar en esta vía 'exprés' los proyectos residenciales que incluyan al menos 250 viviendas protegidas y una programación que garantice que se ejecutarán en menos de cinco años. También podrán asignarse otras iniciativas residenciales de más de 500 viviendas si la mitad se inician en ese mismo periodo de tiempo.

La unidad aceleradora nace de una de las banderas que ondea el Gobierno de los populares: la supresión de la burocracia administrativa. Entre los proyectos que se han beneficiado de la Unidad Aceleradora de Proyectos están el proyecto de energía renovable de COVAP en el Valle de los Pedroches o los proyectos de energías renovables de Iberdrola, Repsol e Ignis, que ya se encuentran en fase de construcción o explotación. Además, también ha impulsado el nuevo hospital de Málaga para agilizar la evaluación ambiental estratégica.