Un nuevo mamógrafo 3D permitirá detectar tumores de mama en fases más tempranas en Sevilla

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, en Sevilla, ha incorporado un nuevo sistema de mamografía digital 3D de última generación orientado a mejorar la detección precoz del cáncer de mama y agilizar los procesos diagnósticos. La tecnología integra tomosíntesis mamaria tridimensional de alta resolución y mamografía con contraste en un único equipo, concebido como una plataforma integral para el diagnóstico y la intervención mamaria.

Mamografía 3D

La tomosíntesis permite obtener imágenes de la mama en cortes, con un alto nivel de detalle, lo que ayuda a reducir la superposición de tejidos propia de la mamografía convencional. Esta mejora resulta especialmente relevante en el estudio de lesiones pequeñas o de difícil visualización.

Esto se traduce en una mayor capacidad para detectar lesiones y en una disminución de pruebas adicionales. Ignacio Garrido Lombardo. — Jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa.

Según explica el especialista, el principal avance del nuevo sistema es que permite estudiar la mama en tres dimensiones, lo que incrementa la precisión diagnóstica y facilita la detección de tumores en fases más tempranas. Además, la mamografía con contraste aporta información funcional útil, especialmente en pacientes con mamas densas o cuando es necesario valorar con mayor precisión la extensión de una lesión.

Biopsias guiadas

El nuevo mamógrafo también permite realizar biopsias guiadas tanto por tomosíntesis como por contraste. Esta capacidad facilita la localización de lesiones que no siempre son visibles mediante técnicas convencionales y contribuye a acortar los tiempos del proceso diagnóstico.

Esto nos ayuda a ser más determinantes y, en muchos casos, evitar pruebas adicionales como la resonancia magnética, acortando los tiempos para el diagnóstico.

La incorporación de esta tecnología refuerza, por tanto, el abordaje diagnóstico e intervencionista de la patología mamaria, al integrar en un mismo sistema herramientas de imagen avanzada y procedimientos guiados.

Más comodidad

Además de las mejoras técnicas, el equipo introduce avances orientados a la experiencia de la paciente. Su diseño ergonómico favorece una mayor comodidad durante la exploración y durante los procedimientos intervencionistas.

En este ámbito destaca la incorporación de un sillón específico para biopsias mamarias, que permite realizar el procedimiento con la paciente sentada o tumbada de forma estable y confortable. Según Garrido Lombardo, este elemento mejora la tolerancia durante biopsias prolongadas, reduce la ansiedad y optimiza las condiciones de trabajo tanto para la paciente como para el equipo técnico y médico.

“Estamos incorporando una tecnología que nos sitúa a la vanguardia del diagnóstico mamario en la sanidad privada de Sevilla, con herramientas que mejoran tanto la especificidad como la experiencia de la paciente”, subraya el especialista.

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Con esta incorporación, el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa continúa avanzando en la modernización de sus servicios y en un abordaje más preciso, completo y confortable del diagnóstico y tratamiento intervencionista de la patología mamaria.