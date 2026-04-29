La Catedral de Sevilla restaurará tres de sus vidrieras con daños y peligro de entrada de agua

La Catedral de Sevilla sigue inmersa en la puesta a punto de todos sus espacios, y ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico para la restauración de tres vidrieras que representan la Asunción de la Virgen, los Desposorios de la Virgen y al Cardenal Ilundain y Esteban. El Deán de la Catedral, Francisco José Ortiz, confirmó este martes que la idea del Cabildo catedralicio es afrontar una actuación integral sobre todo el altar mayor, desde el techo a las rejas. Y ahora Patrimonio, en su sesión de este miércoles, ha informado favorablemente sobre el proyecto para intervenir en las vidrieras porque considera correcto el análisis, diagnóstico y planteamiento de conservación.

Para este proyecto, tras la invervención, deberá presentarse una memoria explicativa. En general, se encuentran en mal estado de conservación, con daños en los vitrales y herrajes con peligro de entrada de agua. Desde los daños producidos por una tormenta en el invierno de 2012, las vidrieras de la Catedral de Sevilla se examinan dos veces al año, registrándose su estado de conservación. Tras los exámenes y a partir de los datos obtenidos, se realizan las propuestas de restauración presentadas.

Estos trabajos afectarán a la vidriera de la Asunción de la Virgen, con un diámetro de 5,65 metros, que está situada sobre la Puerta del Príncipe o de San Cristóbal. Fechada entre 156/1537, se atribuye a Arnao de Vergara, siendo la última en obras.

Por su parte, el vitral de los Desposorios de la Virgen, en la capilla del Mariscal, se atribuye a Arnao de Flandes y está datado en 1556. La del Cardenal Ilundain y Esteban, ubicada en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, fue realizada por la Casa Maumejean, en 1932, en honor del cardenal por financiar en su día la restauración de las vidrieras catedralicias.

El gran proyecto para restaurar el altar mayor

Según confirmó el Deán de la Catedral, las intenciones pasan por arrancar la ejecución del proyecto en el próximo curso 2026-27. El proyecto incorpora labores de conservación sobre todos los paramentos, vidrieras, altares laterales, cubiertas y el suelo. "Se aprobaría este año para comenzar el próximo curso", detalló el máximo responsable del monumento más visitado de toda la provincia.

Esta actuación se suma a la que está en marcha sobre el altar de plata desde principios de 2025 y que entró hace un par de meses en su fase definitiva. Es una obra realizada por los plateros Manuel Guerrero de Alcántara, sobrino del jerezano Juan Laureano de Pina, y Tomás Sánchez, platero que será del rey Felipe V, junto al latonero Andrés Alonso Ximénez. Se tratará de una intervención integral, que incluirá la gran vidriera, los paramentos, las pinturas murales y lienzos, así como los retablos de la Virgen de Belén y de la Asunción de Durango.

Dentro de amplia actuación anunciada sobre el citado altar mayor, el Cabildo ha encargado una nueva alfombra a la Real Fábrica de Tapices elaborada con la técnica del nudo turco de forma íntegramente manual, que fue introducida en España en el siglo XVII.