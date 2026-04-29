El Ayuntamiento garantiza que el tranvibús de Sevilla Este llegará en septiembre a la Plaza del Duque y al Prado

La decisión de "integrar" la línea LE en el tranvibús, como defiende el Gobierno de José Luis Sanz, ha causado disparidad de opiniones en los vecinos de Sevilla Este y Torreblanca, los principales afectados por este cambio que entró en vigor este lunes. La LE como tal ya no existe, pero sus autobuses sí, que han pasado a formar parte del tranvibús. La explicación está en que el ambas líneas iban a compartir el 80% del recorrido y paradas después de que se haya ampliado el bus de tránsito rápido hasta el Prado de San Sebastián, pero también en las "mejoras" que implica la medida. Entre ellas, que el tranvibús tendrá a partir de septiembre dos destinos, tanto a la Plaza del Duque como al Prado de San Sebastián.

"Quiero garantizar a los vecinos del Distrito Este que, por supuesto, cuando el TB1 llegue al Duque, ellos van a poder llegar al Prado tal como siguen llegando ahora mismo con esta línea. Que nadie tenga la misma duda que van a seguir llegando al Prado", confirmaba este martes el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, en los micrófonos de Radio Sevilla, de la Cadena SER. Esa situación se dará "a final de septiembre, la fecha que tenemos límite y la fecha que va a ser".

Hasta ese momento los vecinos de Sevilla Este no comprobarán la efectividad del proyecto para llevar el bus de tránsito rápido por un carril segregado hasta el centro. "Los vecinos seguro que lo van a ver en su totalidad cuando llegue al Duque", prometía Pimentel. Actualmente, el tranvibús recorre por un carril segregado el recorrido desde Torreblanca y Sevilla Este hasta la estación de trenes de Santa Justa, y desde ahí se incorpora al tráfico normal hasta llegar a Nervión. Con la llegada de la Feria ha prolongado su trayecto hasta la contraportada, y desde este lunes lo hace hasta el Prado de San Sebastián.

El proyecto original, el que se está llevando a cabo, incluye un recorrido completo desde Sevilla Este hasta la Plaza del Duque, pero mientras se ejecutaba la segunda fase de obra del tranvibús (la que está en marcha ahora mismo en el centro) se optó por llevar el tranvibús únicamente hasta Nervión de forma provisional. Ese proyecto no se va a cambiar y las obras de ampliación hasta el Duque finalizarán en septiembre.

Más autobuses, menos esperas y más velocidad

El Ayuntamiento considera que la integración de la TB1 en el tranvibús supondrá varias mejoras. Con respecto a la frecuencia, en las horas punta el tranvibús tendrá 12 autobuses que pasarán por las distintas paradas cada siete minutos. Ahora, la línea LE tenía seis autobuses con una frecuencia de 14 minutos. En cuanto al horario, de lunes a viernes la LE empezaba a las 7.00 horas y terminaba a las 22.00, y ahora con el tranvibús inicia el servicio a las 6.00 y termina a las 23.30 horas. En fines de semana, la LE estaba de 9.00 a 21.00 horas los sábados, y ahora estará de 6.00 a 23.30 horas. Y el domingo la LE no prestaba servicio y ahora con el tranvibús está de 6.00 a 23.30 horas.

"Es una mejora muy considerable para los usuarios de la línea LE", explicaba este martes Álvaro Pimentel. "Las quejas son mínimas. Cuando se integran dos líneas puede haber posturas encontradas y quejas mínimas hasta que se acostumbren los usuarios a esta nueva línea. Es muy bueno y lo vamos a comprobar estos días. Incluso está mejorando también el tráfico en la zona al quitar un autobús de los dos carriles existentes y meterlo por el carril segregado", añadía el concejal del PP, haciendo referencia a la adaptación de los autobuses de la LE para que puedan utilizar la plataforma exclusiva del tranvibús.

El tranvibús llegando a la Feria de Sevilla desde Sevilla Este / Marina Casanova

Para el Ayuntamiento, era "absurdo" mantener las dos líneas en paralelo, "una por un carril segregado prestando un mejor servicio y otra por el carril normal de la vía". "Lo hemos querido integrar para mejorar, y los vecinos lo están comprobando ya", proseguía Pimentel. Según ha podido comprobar El Correo de Andalucía, son en torno a 43 minutos lo que se tarda en hacer el recorrido completo, y efectivamente hay usuarios que no entienden aún la decisión, hasta el punto de que una petición en change.org para mantener la LE roza ya las 2.000 firmas. "Te lo venden como una nueva línea. Eso no es así, porque han puesto uno y han quitado otro", decía uno a este periódico. "La línea LE era de lo mejorcito. Y fíjate tú, ya se la han cargado. Era mucho mejor porque iba más directo y más rápido", contestaba otra.

De momento, según Pimentel, tendrá que pasar un tiempo para que los vecinos se acostumbren, si bien apunta que los datos ya estaban refrendando esta decisión: "Cuando se puso el tranvibús los usuaros medios de la línea LE estaban en los 6.000, y una vez se ha ido poniendo en marcha este TB1 ya han bajado a 3.000. Ya ha ocurrido un trasvase por coincidir el recorrido y las paradas en un 80%". El Ayuntamiento defiende que el tranvibús con la LE integrada supone más autobuses, menos frecuencia, y mejor velocidad comercial. "Nadie podrá discutir que la velocidad comercial en un carril segregado es bastante mayor que en un carril no segregado. Eso es de cajón y los propios vecinos lo están comprobando cuando se monten", razona Pimentel.

Recorrido de ida del tranvibús de Sevilla Este al Prado

El tranvibús actualmente parte de la avenida La Aeronáutica y para llegar al centro sigue por Avenida de Las Ciencias (Flor de Salvia), Avenida de Las Ciencias (Emilio Lemos), Palacio de Congresos, Luis Uruñuela (Apeadero), Luis Uruñuela (Las Góndolas), Montes Sierra (SE-30), Montes Sierra (Santa Clara), Ada (Los Arcos), Efeso (San Pablo), Kansas City (Palacio de Deportes), Kansas City (El Greco), Kansas City (Céfiro) y Luis de Morales (Luis Montoto).

A partir de este lunes, ha prolongado su recorrido pasando por la avenida San Francisco Javier, Enramadilla y avenida de Carlos V. Así, además de la terminal de Carlos V, añade la parada Enramadilla - San Bernardo. Queda anulada la parada de Avenida La Buhaira-Eduardo Dato.