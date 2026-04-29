Sevilla
La confluencia de dos manifestaciones provoca un caos de tráfico frente a San Telmo
Las protestas en defensa de la ley de la dependencia y contra la "infrafinanciación" de las universidades públicas han coincidido este miércoles a mediodía frente a la sede de la Presidencia de la Junta
La confluencia de hasta tres manifestaciones distintas ha provocado un caos de tráfico en Sevilla este miércoles por la mañana. Las protestas en defensa de la ley de la dependencia y contra la "infrafinanciación" de las universidades públicas se habían convocado a la misma hora, las 12:00, y con San Telmo como punto común. Así, la coincidencia en este enclave ha generado un importante atasco con numerosos coches, furgonetas y autobuses implicados.
Por un lado, la plataforma USxlapública había convocado una movilización con salida desde el Rectorado de la Universidad de Sevilla hasta el Palacio de San Telmo. El objetivo, denunciar la "infrafinanciación" de las universidades públicas por parte de la Junta de Andalucía, según sus promotores. Una manifestación que ha agrupado -según estimaciones de la Policía Nacional- a unas 650 personas, entre ellos alumnos, profesores y personal, que han marchado "en defensa de la educación pública"
Asimismo, Comisiones Obreras y la UGT también habían hecho un llamamiento para concentrarse en San Telmo este miércoles bajo el lema "La atención a la dependencia es un derecho". Frente a la sede de la Presidencia de la Junta, los asistentes han recriminado la "situación crítica" del sistema de atención a la dependencia en la comunidad autónoma, exigiendo una "respuesta urgente" por parte del Gobierno de Moreno Bonilla.
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