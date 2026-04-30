Más de 40 bodegas se citan en Sevilla para el regreso de "Vinos de España, una pasión"

“Vinos de España, una pasión” regresa este 2026 para celebrar su duodécima edición, consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario enológico nacional y patrocinado por Ibercaja Banca Privada como en anteriores ediciones.

Este encuentro, promovido por la reconocida firma bodeguera jerezana Emilio Hidalgo, tiene un significado especial este año al suponer el regreso a Sevilla una década después de su última estancia en la ciudad, rindiendo de nuevo homenaje al patrimonio vinícola español en tierras andaluzas.

Fiel a su filosofía de elegir siempre lugares emblemáticos y entornos con un encanto especial, la organización ha escogido como sede el Palacio Bucarelli (C/ Santa Clara, 23). Este enclave histórico, joya del barroco sevillano, ofrece el escenario perfecto para vivir una experiencia enológica inolvidable, aunando la excelencia de los vinos con la solera de un espacio con alma.

Horario y entradas El encuentro se celebrará el jueves 7 de mayo en horario de 11:30h a 15,00 y de 17.30 a 20:30h, permitiendo que los asistentes puedan disfrutar del evento en un horario muy ámplio. Compra tus entradas en este enlace: https://www.eventbrite.es/e/entradas-vinos-de-espana-una-pasion-2026-1984874867159?aff=oddtdtcreator

Más de 40 bodegas compartirán sus vinos y proyectos con el público asistente. Entre ellas se encuentran nombres de gran prestigio nacional e internacional como Recaredo, Hispano Suizas, Palacio de Fefiñanes, Abadia Retuerta, José Pariente, Menade, Contador, Rioja Alta, Tomás Postigo. Viñedos Verticales, 200 Monjes, Bodegas Galia, Mas Doix, Ferrer Bobet, San Román, Pago de Tharsys, Tabula, Sanchez Romate, Bodegas Góngora, Pepe Mendoza, Salado y la misma Hidalgo … entre otras muchas.

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Bodegas de esta edición de "Vinos de España, una pasión 2026". / El Correo

Es una alegría inmensa volver a Sevilla diez años después. Un año más nos complace seguir compartiendo la diversidad y riqueza del vino español en un entorno tan especial. Este evento no solo reúne grandes etiquetas, sino que permite conocer en primera persona a quienes están detrás de cada proyecto: enólogos, propietarios y responsables comerciales. Un espacio donde cada copa de vino cuenta una historia. Juan Manuel Hidalgo — Responsable de la Bodega Emilio Hidalgo.

Un año más, “Vinos de España, una pasión…” se presenta como un auténtico viaje sensorial a través de los paisajes vinícolas de nuestro país. Sevilla vuelve a ser nuestra parada.