El alcalde de Sevilla exige el "cese fulminante" del ministro Óscar Puente por el parón del Puente del Centenario: "Miles de sevillanos sufren los atascos a diario"

La obra del Puente del Centenario vuelve a detenerse, ha sufrido otro nuevo parón tras solicitar Acciona la paralización del contrato al Ministerio de Transportes. Este revés a la movilidad de Sevilla ha sentado como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento, ya habitualmente crítico con todo lo que rodea a este proyecto por sus continuas demoras. Por ello el alcalde, José Luis Sanz, ha comparecido este jueves para anunciar el envío de una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se pedirán "explicaciones y saber los nuevos plazos y si se adjudicará de nuevo". Además, se llevará al próximo pleno una moción para solicitar "el cese fulminante" de Óscar Puente, ministro de Transportes.

"La obra del Puente del Centenario es un fiasco. Pasará a conocerse como el puente de las mordidas, el mejor ejemplo de la corrupción del PSOE. Pone de manifiesto el castigo sistemático de Sánchez a Sevilla", ha asegurado Sanz. "No le envío una carta a Puente porque no está ni se le espera. Le pregunto al presidente por los tiempos de la obra, qué pretende hacer para que los sevillanos no sufran con la obra parada más en el tiempo. Es ineficacia en la gestión, son incapaces con una obra atascada", ha valorado.

Tras más de dos meses y medio con la obra del puente del Centenario de Sevilla parada, se ha cumplido la previsión avanzada por este periódico: la UTE adjudicataria de la obra, liderada por la Acciona, ha solicitado formalmente la rescisión del contrato al Ministerio de Transportes. De esta forma, las empresas que iniciaron los trabajos en verano de 2021 se desentienden de la fase final del proyecto tras el rechazo a una modificación del presupuesto asignado al contrato que supera el 20% que establece la ley. Ahora la continuidad de los trabajos depende de que el Ministerio encuentre una fórmula legal para encargarle por vía de emergencia a otra empresa que retome el proyecto con los actuales cálculos económicos o que se vea forzada a iniciar una revisión y un nuevo proceso de licitación pública.

El alcalde ha asegurado desconocer qué pasará con una infraestructura "fundamental para Sevilla". "Son incapaces de gestionar o desbloquear nada. Ya le pasaba al PSOE cuando estaban en el Ayuntamiento. Queremos saber si serán 15 días, 15 meses o 15 años. Me temo que Sánchez será incapaz de dejar resuelta esta obra antes de irse. Me gustaría que el presidente nos contestara a la carta porque ningún miembro del Gobierno me ha contestado nunca. A mi juicio lo mejor es que mañana se convocaran elecciones generales y un nuevo Gobierno licitara de nuevo la obra", ha abundado, criticando así la gestión de Pedro Sánchez y el Gobierno central sobre el Puente del Centenario.

Las críticas se han centrado también en Antonio Muñoz, portavoz socialista en el Ayuntamiento, que se ha referido a "fiasco" precisamente este jueves sobre una ampliación de la Feria de Abril que también depende del Gobierno. "Muñoz ha usado la palabra fiasco, qué casualidad. Un fiasco es la obra del Puente del Centenario. No es solo el Centenario, está la SE-40, la conexión ferroviaria con Santa Justa o el cierre del anillo del Cercanías, algo fundamental como decia la FIFA para que el estadio esté listo para 2030. ¿Dónde está el PSOE de Sevilla? No he escuchado al señor Javier Fernández dar una sola explicación. ¿Dónde esta el grupo municipal dando algún tipo de explicación? Van a dejar empantanada una obra fundamental para Sevilla"

La carta del alcalde de Sevilla a Pedro Sánchez

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado también sobre el contenido de la carta enviada por el alcalde a Moncloa, dirigida al presidente del Gobierno. "Hemos conocido en el día de hoy a través de los medios de comunicación una noticia que nos preocupa mucho en Sevilla. La paralización de la obra de ampliación del Puente del Centenario, tras la renuncia de la UTE encargada de la obra, es un nuevo jarro de agua fría para los miles de sevillanos que a diario tienen que sufrir los atascos que esta vía genera y cuyas obras deberían haber estado terminadas en el año 2023", comienza el escrito.

"Para hablar de esta y otras necesidades de infraestructuras he solicitado multitud de ocasiones una reunión con su Ministro de Transportes, encontrando hasta ahora la negativa a concederme cita e incluso el bloqueo en redes sociales por insistirle. Es por ello que ahora le dirijo esta carta a usted, como Jefe Ejecutivo, ya que los continuos retrasos de esta obra, así como de otras infraestructuras, están ocasionando graves perjuicios en la ciudad y a en del los sevillanos. Los sevillanos no nos merecemos unas infraestructuras que no estén a la altura de Sevilla. Somos la capital de Andalucía y la cuarta ciudad de España", prosigue.

Sanz asegura que la ciudad merece "unas infraestructuras acordes a la importancia histórica y actual de Sevilla". Además, le pide un encuentro durante la campaña de cara a las elecciones andaluzas. "Supongo que en estos días de campaña por las elecciones andaluzas vendrá a Sevilla. Le invito a atravesar en coche en hora punta el Puente del Centenario, como un sevillano más, y quizás así entienda la perentoria necesidad de terminar esta obra cuanto antes. El Puente del Centenario no solo acumula atascos diarios, también retrasos en la obra, sobrecostes millonarios, presuntos desvíos de dinero público y ahora hemos conocido la paralización total de la obra. Como alcalde de Sevilla le solicito una reunión para tratar este y otros asuntos vitales para nuestra ciudad y área metropolitana. Quedando a su entera disposición para concertar los detalles de la cita, reciba un cordial saludo".