Antonio Muñoz asume la "mala noticia" de la paralización de la obra del puente del Centenario: "Espero que se ejecute cuanto antes"

"Mala noticia". Así ha definido el líder del PSOE de la capital hispalense, Antonio Muñoz, la paralización de las obras del Puente del Centenario. A solo unas horas de que comience la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, las obras del puente, marcadas también por presuntas irregularidades, centran el debate político en la comunidad y Muñoz ha evitado mojarse al respecto.

Este miércoles, El Correo de Andalucía adelantaba que Acciona había solicitado la rescisión del contrato al Ministerio de Transportes, lo que frena por completo las obras después de dos meses y medio de bloqueos. Así, las empresas que iniciaron los trabajos en verano de 2021 se desentienden de la fase final del proyecto tras el rechazo a una modificación del presupuesto que supera el 20% que establece la ley.

Aunque Muñoz ha convocado una rueda de prensa para hablar sobre la próxima ampliación del Real de la Feria, Muñoz ha tenido que responder a preguntas de la prensa sobre el último anuncio de la situación del puente. "Todo lo que sea un retraso de una obra fundamental para Sevilla es una mala noticia", ha lamentado el dirigente socialista, que ha señalado que su "deseo" es que se retomen los trabajos.

Muñoz admite que no ha contactado con Transportes

El que fuera alcalde de la capital andaluza entre 2022 y 2023 ha reconocido que, por el momento no ha recibido "una versión todavía oficial del Ministerio" y que, por tanto, carece de la "información suficiente" para poder emitir una valoración al respecto. "Mi deseo, como el de todos los sevillanos, es que se ejecute la obra cuanto antes, porque es trascendental para el tráfico de la ciudad y de los pueblos limítrofes", ha defendido.

Muñoz ha evitado pronunciarse acerca de las presuntas irregularidades del proyecto: "Habrá que ver si esas irregularidades son o no son". Tras afirmar que el aplica la "tolerancia cero" ante las supuestas irregularidades, ha señalado que las desviaciones presupuestarias pueden ser "fruto de que las crisis están provocando un encarecimiento de las materias primas" y ha recordado que se da "en otras obras mayúsculas".

"Parece ser que hay los cambios de precios de las materias primas, del acero y espero que se ejecute cuanto antes", ha señalado el portavoz del grupo."Si el caso es este último, el dirigente socialista de la localidad ha subrayado que "indudablemente habrá que abordarla con esas de modificado de presupuesto". "Esperemos que no tengamos que recurrir a una nueva licitación por parte del Ministerio", ha puntualizado.

Opciones para retomar las obras

En estos momentos, la continuidad de los trabajos queda a expensas de que la cartera que dirige Óscar Puente dé con la fórmula legal para encargar a otra empresa, por la vía de emergencia, que retome el proyecto con los cálculos económicos con los que cuenta en este momento. La otra opción es que se vean forzados a iniciar una revisión y comiencen un nuevo proceso de licitación pública.

El objetivo primordial de esta actuación era sustituir los tirantes del puente por otros más modernos y de mayor durabilidad y ganar un carril adicional para los vehículos para acabar con la saturación habitual de esta infraestructura. Es por ello que es una obra de gran complejidad que se ejecuta sin restricciones de tráfico. Si bien estas limitaciones se conocían, se han ido agravando en el proceso.

Por el momento, los plazos de ejecución han quedado completamente suspendidos y la obra queda en punto muerto. La situación se podría alargar durante meses en los que los trabajos continuarán paralizados hasta que el Ministerio encuentre una solución.