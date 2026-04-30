Antonio Muñoz prevé que el Estado cederá los suelos de la Feria a Sevilla pero advierte que la ampliación tampoco estará en 2028

El Real de la Feria de Abril se ha quedado pequeño. Este es un hecho en el que coinciden la inmensa mayoría de sevillanos, algunos de los cuales esperan hasta 30 años para poder conseguir un módulo. Ante esta situación el alcalde, José Luis Sanz, ha anunciado una ampliación de las casetas en terrenos que depende del Estado y el socialista Antonio Muñoz ha anunciado este jueves que la respuesta está a punto de llegar.

La lista de espera en la que muchos sevillanos se apuntan cada año con sus amigos supera el millar de solicitudes, una cifra que crece año tras año, cuando se conceden menos de una decena. Así, el anuncio de la ampliación, que Sanz ya anticipó en la pasada edición de la Feria, ha sido uno de los grandes temas en el Real en estos días. Son muchos los que hacen cuentas para ver si tendrán suerte.

"El informe está en su último hito de tramitación y que todo parece que ha sorteado una serie de informes durante su trayectoria y que todo hace indicar que será un informe favorable", ha señalado el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, el que fuera alcalde, ha puntualizado que no puede asegurar "100 por 100" que vaya a concederse. "No me corresponde a mí decirlo", ha aclarado.

Muñoz carga contra Sanz

Uno de los principales problemas que ha enfrentado el Gobierno local para poder cumplir con su objetivo es que los suelos del recinto ferial son estatales. Aunque la negociación se inició hace un año, con María Jesús Montero como ministra de Hacienda, las relaciones entre las instituciones son complejas y por el momento no hay respuesta de Madrid. De hecho, Sanz amenaza con seguir adelante sin el ok del Ministerio.

"Cuando tú solicitas algo, repito, es para que te lo concedan o no te lo concedan, no para decir que lo haces sí o sí", ha recordado el líder de los socialistas en la capital andaluza tras las declaraciones del alcalde. Así, ha acusado a los populares de estar "jugando con las expectativas de los sevillanos, porque ni hay en este momento un proyecto, ni hay una financiación garantizada, ni hay un calendario"

El alcalde anunció este martes que su equipo daría luz verde al expediente de ampliación del Real este mes. Sin embargo, después de meses anunciando la ampliación de 220 casetas de cara a la próxima Feria de Abril, ha tenido que retroceder en su promesa y aclaró que, por el momento, desconoce cuántas casetas más estarán disponibles el próximo 2027 y algunas tendrán que demorarse hasta 2028.

El proyecto económico de la ampliación de la Feria

A los problemas con la confirmación del Ministerio, Muñoz ha sumado también el planteamiento económico de la medida. "La inversión inicial de acuerdo con los datos que ha presentado la UTE de empresas son 35,9 (8:15) millones de euros para la ampliación", ha desgranado el socialista. Además, aclara que "con el modelo de que las empresas adelantan la inversión y luego el Ayuntamiento irá pagando".

"¿Cuánto tendrá que pagar el Ayuntamiento?", se ha preguntado el líder de la oposición, que ha calculado que "los sevillanos van a pagar 76,7 millones de euros". Esta cantidad responde, según Muñoz, responde a la "documentación presentada por la propia empresa, que despeja todas las dudas y es que habla de una rentabilidad garantizada para la propia empresa de un 7,7% aproximadamente".

Muñoz ha definido el plan de ampliación de Sanz como "un auténtico despropósito" y ha recordado que estos anuncios se producen desde 2024, pero que, a la fecha, "ni está garantizada ni es una realidad y, por tanto, es un fiasco". "Ha sido una catarata de mentiras la que hemos presenciado desde el 2024 y pone de manifiesto que ni tiene proyectos, ni planifica, que improvisa anuncios constantes, pero nada de realidad", ha insistido.