Antonio Orozco vuelve a Sevilla en su momento más especial: “Me encuentro en el punto más importante de mi carrera”

Antonio Orozco vuelve a Sevilla y lo hace por todo lo alto: el próximo 4 de julio se subirá al escenario de la Plaza de España dentro de Icónica Santalucía Sevilla Fest. Y no, no lo cuenta como quien suma otra fecha más a su nueva gira. Lo vive como una de esas noches que se rodean en rojo en el calendario, se celebran con los tuyos y se recuerdan toda la vida.

Su noche más familiar en Sevilla

Después de más de 26 años de carrera, giras por España, conciertos en Europa y canciones que muchos hemos cantado a pleno pulmón, el artista aterriza en la capital andaluza, de la que asegura que se siente “más cerca que nunca”. Y es que, la Plaza de España no es precisamente cualquier sitio. “Que tengamos la posibilidad de volver a Sevilla y encima a un escenario tan emblemático como es el de Icónica Santalucía Sevilla Fest es muy especial. Tan especial que no pienso vivirlo solo”, confiesa.

Le he dicho hasta a mi madre que venga al concierto.

Esta cita en Plaza España forma parte de "La gira de tu vida", que arrancará el próximo 6 de junio en Gijón y pasará por espacios como el Movistar Arena de Madrid (9 de septiembre), la plaza de toros de Córdoba (11 de septiembre), el Roig Arena de Valencia (17 de octubre) o el Palau Sant Jordi de Barcelona (22 de diciembre).

El momento más importante de su carrera

Antonio Orozco habla del momento profesional que atraviesa visiblemente emocionado. Hace unas semanas recibió la noticia de que su anterior gira estuvo entre las tres de mayor volumen de público del año pasado. No se lo esperaba. Y claro, eso da un empujón. “Creo que es el momento cumbre de mi carrera y por eso estamos enfrentando escenarios en los que nunca antes habíamos estado, como el de Icónica Santalucía Sevilla Fest”, explica.

Nos sentimos con la suficiente fuerza y aplomo como para decir: ahora sí.

Y en ese “ahora” cabe bastante más que una fecha bonita. Cabe una carrera entera. Cabe el artista que aprendió a convivir con el ruido de la industria y el hombre que, a estas alturas, ya sabe bastante bien dónde quiere estar y dónde no.

La gira también tendrá acento andaluz: Huelva

Jaén

Almería

Fuengirola

Córdoba

Granada

Cómo se protege del vértigo

La agenda de Antonio Orozco no es precisamente de las que permiten aburrirse: música, giras, televisión, promoción, libros, viajes. Todo a la vez y, muchas veces, todo para ayer. Sin embargo, cuando se le pregunta cómo consigue no perder el norte, no se va por las ramas ni tira de frase de taza. Habla de empatía: “Todo el mundo tiene sus cosas, sus problemas, sus preocupaciones, sus juicios también, sus aprietos”, explica.

"Es el momento cumbre de mi carrera y por eso estamos enfrentando escenarios en los que nunca antes habíamos estado". / Irene Cabello

Su manera de proteger su equilibrio tiene más que ver con mirar mejor para afuera: “Yo siempre intento pensar que todo el mundo en general lo hace todo lo mejor que puede. No juzgo a nadie, no critico. Vivo ahí, en ese mundo que la verdad que me funciona bastante bien”.

También ha aprendido a convivir con esa sensación tan de la industria (y tan de la vida adulta, en general) de llegar tarde a todo. “Cuando empecé con esto alguien me hizo entender que siempre es tarde para todo”, dice entre risas. Quizá por eso ahora elige mejor sus batallas. Y sus escenarios. Que no es poca cosa.

El consejo que Antonio Orozco no seguiría

"El mejor consejo es no seguir ningún consejo", confiesa. Lo dice después de años de industria, aciertos, errores y alguna que otra mala racha. Admira a artistas como Amaia o Rosalía por haber defendido desde el principio una identidad propia, pero sabe que no todos los caminos empiezan desde el mismo lugar. “Depende de las circunstancias de cada uno te ves influenciado en mayor o menor medida”, reconoce.

La historia detrás de ‘Despierta’

Su single "Despierta" viene acompañado de una campaña en redes sociales construida a partir de pequeños gestos, detalles cotidianos y acciones que buscan recordar que todavía hay motivos para confiar en la gente. “La campaña pretende decirle a la gente que yo creo que el mundo, de alguna manera, está despertando”, explica.

No lo dice desde la ingenuidad. Sabe que las redes polarizan, amplifican lo mejor y lo peor y, a ratos, parecen una plaza pública con demasiados megáfonos. Pero también cree que hay algo luminoso en la forma en la que la gente responde a lo genuino.

La Plaza de España como punto de partida

Quizá por eso el concierto del 4 de julio pesa tanto en su relato. Porque no es una fecha más: es el punto de llegada de muchos años de carretera, escenarios y canciones que ya son un himno.

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Ahora Sevilla le espera con las puertas de la Plaza de España abiertas de par en par, dentro de Icónica Santalucía Sevilla Fest, para celebrar una noche que Orozco quiere vivir con los suyos y con la sensación clara de que "a pesar de todo, por fin hemos llegado hasta aquí".