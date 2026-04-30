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El Bizcocho, Pilar Bardem y Paco Tous serán Medalla de Sevilla: la Diputación anuncia sus galardones anuales por el día de la provincia

La institución cambia la fehca del homenaje para evitar coincidir con la Romería del Rocío, que este año se celebra en la tradicional jornada del reparto de premios

Ssshhhhh!!! (de Antonio Álvarez 'El Bizcocho', Sevilla), se convierte en la primera agrupación sevillana en ganar el primer premio en la modalidad de chirigotas.

Ssshhhhh!!! (de Antonio Álvarez 'El Bizcocho', Sevilla), se convierte en la primera agrupación sevillana en ganar el primer premio en la modalidad de chirigotas. / Nacho Frade / Europa Press

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Sevilla

La Diputación de Sevilla aprueba por unanimidad las distinciones y celebra el Día de la Provincia el 28 de mayo en el Cartuja Center CITE bajo el lema ‘El talento que se siente’. La institución provincial ha aprobado este jueves 30 de abril la concesión de las Medallas de Oro de la Provincia 2026 a Paco Tous, Pilar Bardem —a título póstumo— y la Chirigota del Bizcocho.

Esta decisión ha sido aprobada durante un pleno extraordinario que ha presidido el responsable de la institución, el socialista Javier Fernández. Además, los nombramientos han contado con el apoyo unánime de todos los grupos políticos que conforman la corporación provincia. En esta edición, la celebración se mueve en el calendario con el objetivo de facilitar su desarrollo.

El Día de la Provincia 2026 se celebra el 28 de mayo a partir de las 20:00 en el Cartuja Center CITE de la capital, bajo el lema ‘El talento que se siente’. La institución traslada la conmemoración para evitar su coincidencia con la tradicional Romería del Rocío. Cada 23 de mayo la provincia conmemora su jornada coincidiendo con la fecha de 1912 en la que se promulga el decreto que establece la primera delimitación territorial de España por provincias.

Los premiados

La Chirigota del Bizcocho, agrupación carnavalesca de La Rinconada, participa en el Gran Teatro Falla desde 2017 y logra el primer premio en el Concurso de este año con Ssshhhhh!!!, convirtiéndose en la primera agrupación sevillana en conseguirlo. Desde sus inicios, Antonio Álvarez ‘Bizcocho’ impulsa una propuesta marcada por la sátira social y el compromiso, convertida en fenómeno entre la afición.

El actor Paco Tous (1964) es cofundador de la compañía teatral Los Ulen y de la productora BIS Producciones y ya fue nombrado Bandera de Andalucía en 2024. Su trayectoria se vincula al teatro andaluz y a series como ‘Los hombres de Paco’ o ‘La Casa de Papel’, y se destaca su contribución a la visibilización de la sociedad andaluza a través de personajes y ficción producida desde Andalucía.

La actriz Pilar Bardem (1939-2021) recibe la distinción a título póstumo como miembro de una saga de artistas y madre de intérpretes. A lo largo de su vida simultaneó su trabajo en los escenarios y en el cine con la reivindicación de derechos, el activismo cultural por la paz y su compromiso con la Memoria Democrática.

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La Diputación convierte esta jornada en una celebración de quienes han nacido o han elegido la provincia para vivir. Con estas distinciones, la institución reconoce la excelencia y los méritos personales, colectivos, profesionales y sociales de su ciudadanía más ejemplar.

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