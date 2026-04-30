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Un camión hormigonera se empotra en una vivienda en San Juan de Aznalfarache y tienen que evacuar el inmueble

Ante los daños en la estructura que pudiese presentar se ha decidido evacuarla y realojar a sus moradores

Imagen del camión empotrado en el edificio.

Imagen del camión empotrado en el edificio. / Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache

El Correo

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Sevilla

Los vecinos de una vivienda de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) han sido desalojados esta mañana tras empotrarse en su fachada un camión que realizaba unas obras de conducción de agua, sin que haya personas heridas en este suceso.

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 30/04/2026.- Los vecinos de una vivienda de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) han sido desalojados esta mañana tras empotrarse en su fachada un camión que realizaba unas obras de conducción de agua, sin que haya personas heridas en este suceso. EFE/ Ayuntamiento De San Juan De Aznalfarache SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO). SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La vivienda fue desalojada tras el accidentes. / Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache / EFE

El Ayuntamiento de la localidad ha informado en sus redes sociales de que el suceso se ha producido en la confluencia de las calles Rodríguez Marin y Pedro Baena, zona en la que la empresa pública Emasesa está realizando unas obras.

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado todos los operativos municipales, Bomberos, Policía Local y operarios de la empresa. El camión se ha empotrado contra la parte baja de la vivienda, y ante los daños en la estructura que pudiese presentar se ha decidido evacuarla y realojar a sus moradores.

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