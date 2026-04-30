Contursa renuncia a la concesión de la Oficina de Turismo de Sevilla de Costurero de la Reina, la cuarta en los últimos dos años

El Costurero de la Reina, ubicado en la Avenida de María Luisa, deja de estar en manos de Contursa. Este inmueble estaba controlado hasta ahora por la empresa municipal Congresos y Turismo de Sevilla, S.A, y operaba como oficina de turismo. Sin embargo, este jueves, en la Junta de Gobierno Local, el Gobierno de José Luis Sanz ha aprobado aceptar la renuncia de la concesión demanial que arrancó en 2020. Seis años después, se pone fin a este acuerdo.

El también conocido como Pabellón Árabe Costurero de la Reina vuelve a estar en manos del Ayuntamiento de Sevilla, que tendrá que decidir si usa la misma fórmula y prolonga su uso como oficina turística con otra empresa gestionándola. Fue a finales de 2020 cuando Contursa solicitó al Ayuntamiento la concesión demanial de tres bienes, el quiosco de Paseo Colón-Reyes Católicos, el Costurero de la Reina en Avenida Mª Luisa y el quiosco de Plaza del Museo. Y la Junta de Gobierno la autorizó con fines turísticos.

Así, el Costurero de la Reina pasaba a tener una finalidad claramente turística y dependía del Consorcio de Turismo. Y hasta ahora ha venido funcionando como punto de información turística. Este acuerdo no significa que el edificio deje de ser municipal ni que se vaya vender o pierda su naturaleza de dominio público, pero sí se extingue esta concesión y el Consistorio podrá optar por mantenerlo como oficina turística con otra fórmula, adscribirlo directamente a un área municipal, preparar una nueva concesión, cerrar temporalmente el uso actual o reordenar la red de puntos turísticos. En el pasado, el Ayuntamiento ya buscó una empresa privada que se hiciera cargo de la explotación del edificio con fines turísticos.

Un plan para el rescate de Contursa

Hay que recordar que en noviembre de 2024, el pleno del Ayuntamiento dio su visto bueno a aprobar el Plan de Viabilidad 2024-2030 de la Empresa de Congreso y Turismo de Sevilla S.A, con el voto favorable del PP y del PSOE, y los votos negativos de Vox y Podemos - IU, con el objetivo de equilibrar sus cuentas. Este plan tiene como objetivo, entre otras cosas, la racionalización de gastos estructurales y medidas de racionalización de los gastos, como es realizar exclusivamente actividades incluidas dentro del ámbito competencial de la empresa, explotar los espacios sobre los que Contursa tenga algún título para buscar su rentabilidad y evitando su cesión gratuita, o realizar actuaciones necesarias para sacar rentabilidad a los servicios públicos.

Pero también se contemplaba que hubiera que mejorar la actividad o incluso prescindir de algún espacio que operara como "actividad gravosa" para la empresa, mencionando aquellos que actuaban como centros de información turística o sobre los que había concesiones demaniales, como la Casa del Guardés del Casino de la Exposición, los quioscos de la Plaza del Museo y del Paseo Colón, el Costurero de la Reina, las oficinas del Centro de Marqués de Contadero o la Torre de los Perdigones. Algunos de ellos ya han tenido la renuncia de Contursa desde entonces.

Apertura reciente de otra oficina turística con Contursa

Precisamente la Junta de Gobierno de Sevilla, con fecha 30 de enero de 2026, autorizó a Contursa y a la empresa privada JRC DECAUX, S.L.U, el uso temporal del inmueble de titularidad municipal que funcionaba como vestíbulo en planta baja del Edificio Laredo, en la calle Granada (junto a la Plaza de San Francisco) para ubicar un punto turístico para promocionar información a los visitantes a Sevilla.

A JCDECAUX ESPAÑA, S.L.U se le daba autorización para ubicar una oficina presencial de atención al ciudadano de Sevici hasta la finalización del contrato. Para ambos, el mismo plazo de duración de la cesión, de 4 años.

Otras renuncias

En los últimos años, Contursa sí ha renunciado a concesiones demaniales, como la concesión pactada en 2020 para el quiosco de la prensa de la Plaza del Museo, cuya renuncia fue aceptada por la Junta de Gobierno en enero de 2025. En este 2026 se ha concedido a la Asociación Muestra de Arte de Museo de Sevilla por un plazo de cuatro años para almacenar enseres y materiales de la Asociación, de forma gratuita.

Otra, en abril de 2025, afectó a la antigua casa guardería de los Jardines de San Telmo, cuya renuncia se justificó por la imposibilidad de acometer la inversión que requería el inmueble. Se dejó así sin efecto el acuerdo de concesión realizado en 2022 entre el Ayuntamiento y Contursa por un plazo de 75 años para que fuera punto de información turística. No se ha vuelto a producir una concesión en este sentido, según el registro público de concesiones del Ayuntamiento de Sevilla actualizado en abril de 2026.

Anteriormente, en mayo de 2024, nuevamente se aceptó la renuncia de Contursa a la concesión demanial directa y gratuita del inmueble municipal de dominio público denominado Torre de los Perdigones, en la calle Resolana. Aquí, por un plazo máximo legal 75 años, el objetivo era el desarrollo de actividades de fomento, servicios y dinamización como futuro Centro de Interpretación.