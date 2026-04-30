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Estafa en la Feria de Abril: detenidos por vender títulos falsos de socio de casetas por valor de 60.000 euros

Una vez iniciada la Feria de Abril, las víctimas se personaron en la caseta y corroboraron que no figuraban en el listado de socios

Calles y casetas en la Feria de Abril.

Calles y casetas en la Feria de Abril. / David Arjona / EFE

La Policía Nacional ha detenido a dos personas acusadas de una presunta estafa de 60.000 euros vinculada a la venta fraudulenta de títulos de socio de una caseta de la Feria de Abril de Sevilla, un engaño que habría afectado a decenas de víctimas.

Investigación policial: Operación Capote

Según informa en una nota de prensa, la denominada 'Operación Capote', dio inicio cuando los agentes tuvieron conocimiento de que dos personas habrían iniciado conversaciones, a principios de este año, con un grupo de unas 40 personas interesadas en la adquisición de títulos de socio de una caseta de la Feria de Sevilla.

Fruto de las investigaciones, se tuvo conocimiento de reuniones posteriores, llevadas a cabo durante los meses de febrero y marzo, por parte de los ahora detenidos, en las que las víctimas entregaron la cantidad de 1.500 euros por persona para el inicio de los trámites correspondientes para la adquisición de estos derechos, sobre una caseta ubicada en el recinto ferial.

El engaño durante la Feria de Abril

En este contexto, uno de los detenidos comunicó "de manera sorpresiva" al grupo la cancelación de la 'cena de preferia', hecho que puso en alerta a las víctimas de este timo, quienes una vez iniciada la Feria de Abril, se personaron en la caseta, y corroboraron que no figuraban en el listado de socios, "momento en el que fueron conscientes de la estafa".

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Los agentes han podido identificar, localizar y detener a los responsables del engaño, quienes han pasado a disposición judicial.

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