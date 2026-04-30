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La Guardia Civil rescata dos cachorros de zorro atrapados en un paso canadiense en Constantina

El hecho fue alertado por unos senderistas en la zona

Los pasos canadienses son estructuras con barras sobre un hueco que evita que el ganado cruce, pero deja pasar a los vehículos

Vídeo | La Guardia Civil rescata a dos cachorros de zorro atrapados en un paso canadiense en Constantina

Vídeo | La Guardia Civil rescata a dos cachorros de zorro atrapados en un paso canadiense en Constantina

Guardia Civil

El Correo

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Sevilla

La Guardia Civil ha rescatado a dos cachorros de zorro que habían quedado atrapados en un paso canadiense en una vía pecuaria del término municipal de Constantina, tras recibir el aviso de unos senderistas que alertaron de la presencia de fauna silvestre en situación de riesgo.

La patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de la Guardia Civil de Cazalla de la Sierra se desplazó al lugar, donde ya se encontraba a Policía Local de Constantina. Allí hallaron a dos cachorros de zorro, de entre uno y dos meses de edad, atrapados en el interior de un paso canadiense, que es una rejilla sobre un foso en los caminos rurales que permite el paso de vehículos pero impide el de animales. La infraestructura contaba con una profundidad de 1,5 metros, lo que impedía el ascenso de los animales a la superficie por sus propios medios.

Rescate de fauna silvestre en Constantina

La intervención se desarrolló con extrema cautela debido a la profundidad del foso y al comportamiento asustadizo de los ejemplares. Los efectivos emplearon un lazo con pértiga para asegurar a los cachorros, logrando su extracción sin que sufrieran daños físicos tras numerosos intentos condicionados por la orografía del foso.

Una vez finalizada la maniobra, se realizó un examen externo de los cachorros, confirmando que no presentaban cuadros de deshidratación o inanición.

Noticias relacionadas

Liberación de los cachorros de zorro

La actuación concluyó con la liberación de los animales en una zona segura próxima al lugar del hallazgo. Esta medida se adoptó para favorecer el reagrupamiento con su progenitora y asegurar su desarrollo en libertad, observando la fuerza actuante cómo ambos ejemplares se internaban en el monte de forma rápida y sin titubeos tras su puesta en libertad.

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