El influencer 'Cenando con Pablo' descubre el "mejor restaurante de carnes" de Sevilla: "Es perfecto para los amantes de los buenos chuletones"

Pablo Cabezali, el creador de contenido que se encuentra tras el perfil 'Cenando con Pablo', se ha convertido en uno de los influencers gastronómicos más reconocidos del panorama actual, con sus recomendaciones y críticas de restaurantes seguidas por miles de ciudadanos en cada uno de sus viajes por la geografía nacional. Unas aventuras culinarias que le han llevado a visitar el "mejor restaurante de carne" de Sevilla.

Este negocio es el restaurante Espinita Clavá de Mairena del Aljarafe, un establecimiento familiar especializado en carnes que el creador de contenido ha calificado como un "templo de los chuletones" gracias a su "amplia variedad de razas y cortes", tanto nacionales, de Portugal, europeas o Wagyu japonés, entre otras.

Un "templo de los chuletones" a diez minutos de Sevilla capital

"Homenajes así merece mucho la pena si sois amantes de la buena carne", ha señalado el influencer sobre este restaurante que cuenta con toda clase de carnes en su cámara de maduración seleccionadas por el propietario del restaurante, Alejandro Mudarra.

"Sí este no es el mejor restaurante de carnes de Sevilla, se ha propuesto serlo porque tienen una variedad perfecta para los amantes de los buenos chuletones", ha señalado el prescriptor gastronómico sobre este negocio situado a apenas diez minutos de Sevilla capital.

Viña Miñota y chuleta El Capricho, entre los cortes

En este negocio, el creador de contenido ha probado distintos cortes, como la Viña Miñota, disponible por 14 euros los 100 gramos, del que Cabezali ha asegurado: "Qué profundidad de sabor y lo prolongado que es. Es una fantasía".

Además, ha probado la chuleta El Capricho, a 24 euros los 100 gramos, "la más alta de carta, selección del restaurante de José Gordón, uno de los mejores restaurantes de carne de España".

La "mejor carne", según este influencer gastronómico

"Probando solo un trozo y ya lo tengo claro, esta es la mejor carne de hoy, es increíble", ha añadido al respecto sobre esta carne que afirma que le ha dejado "sin palabras".

Tras esto, ha degustado Wagyu A5, a 32 euros los 100 gramos, que ha definido como "mantequilla carnívora", además de Rubia Gallega a 16 euros los 100 gramos, con "sabor, jugosa y poca infiltración", y el postre de la experiencia, cecina de Wagyu, "una barbaridad".

Una experiencia gastronómica que califica de "matrícula de honor"

"Que un pueblo de las afueras de Sevilla aúne tantas variedades de carne es un placer", ha señalado sobre esta experiencia gastronómica.

Además, ha recalcado sobre la calidad gastronómica de este negocio situado en la calle Cero de la Campana número 109 de Mairena del Aljarafe: "Esta carne es de lo mejor que me he comido últimamente. Sin palabras, de matrícula de honor".