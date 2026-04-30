SECTOR INMOBILIARIO
Grupo Insur se alía con el family office de Grupo MAS para la promoción de 192 viviendas junto a Jardines de Hércules
El proyecto, ubicado en la calle Afrodita del distrito Bellavista-La Palmera, cuenta con una inversión de casi 57 millones de euros
Grupo Insur y el family office de Grupo MAS han formalizado una alianza estratégica para el desarrollo de una nueva promoción residencial en Sevilla, tras la reciente adquisición de un suelo en la calle Afrodita, en el distrito Bellavista-La Palmera, según ha informado la promotora y cosntructora hispalense en una nota de prensa. Para ello, ambas entidades han constituido una sociedad conjunta desde la que impulsarán este proyecto, que supondrá una inversión total de 56,8 millones de euros.
La actuación contempla la construcción de 192 viviendas, así como locales comerciales, garajes, trasteros y completas zonas comunes, en un enclave que destaca por su creciente atractivo residencial.
Junto a los Jardines de Hércules
El suelo se sitúa en las inmediaciones de los Jardines de Hércules, una de las áreas que está experimentando una mayor transformación urbanística en Sevilla. Este entorno se consolida como uno de los focos de expansión más relevantes del sur de la ciudad, con un notable potencial para acoger nuevos desarrollos residenciales.
Tranformación residencial al sur de la ciudad
"La zona cuenta, además, con excelentes conexiones, tanto por carretera, con acceso directo a la A-4, como mediante transporte público, gracias a diversas líneas de autobuses urbanos. A ello se suma la futura llegada del Metro de Sevilla, que reforzará aún más la conectividad del área en los próximos años", ha subrayado la compañía.
Este nuevo proyecto se enmarca en el proceso de transformación que está viviendo el sur de Sevilla, impulsado por importantes actuaciones urbanísticas y donde Grupo Insur ha desarrollado Bermes I y Bermes II. La promoción, con previsión de inicio de obras en diciembre de 2026, viene así a sumarse a este conjunto de iniciativas que están redefiniendo el crecimiento de la ciudad.
El director de promoción residencial de Grupo Insur, Zacarías Zulategui, ha señalado que “Sevilla es una zona estratégica para la compañía, en la que llevamos años desarrollando proyectos que contribuyen a su crecimiento ordenado y sostenible. A través de alianzas como la que ahora ponemos en marcha con el family office de Grupo MAS, reforzamos nuestra capacidad para impulsar nuevos desarrollos en ubicaciones clave. Este proyecto representa una excelente oportunidad y confiamos plenamente en su éxito”.
Con esta operación, Grupo Insur reafirma su compromiso con el desarrollo urbano de Sevilla y su apuesta por proyectos residenciales de calidad en enclaves con alto potencial de crecimiento.
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