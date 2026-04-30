Miguel Rus, presidente de los empresarios sevillanos, tras el bloqueo de las obras del Puente del Centenario: "La ampliación ha llegado a un punto crítico"

La noticia de que, tras más de dos meses y medio con la obra del puente del Centenario de Sevilla parada la UTE adjudicataria de la obra, liderada por la Acciona, ha solicitado formalmente la rescisión del contrato al Ministerio de Transportes, no ha dejado indiferente a la patronal sevillana.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, ha mostrado su preocupación por esta paralización, que se suma a "la enorme carencia de infraestructuras que sufre Sevilla".

"La noticia que nos hemos desayunado de la paralización y de la recesión de la obra del Puente del Centenario es un absoluto y un total despropósito", ha subrayado.

En este sentido, ha abundado en que Sevilla "está viviendo un grave deterioro además de las infraestructuras ya existentes, como hemos visto también en el AVE, en las carreteras o en Cercanías en estos últimos años".

"Punto crítico"

Rus ha lamentado que la ampliación del Centenario haya llegado a "un punto crítico que prácticamente nos obliga ahora a reiniciar el proyecto". Así, ha definido como "golpe definitivo" la resolución adoptada por la UTE de empresas que estaban llevando a cabo esta ampliación.

"En el caso del Centenario, sin duda, no se han hecho las cosas bien desde el principio. Hoy día nos encontramos con una situación de atascos kilométricosque llegan a cuatro kilómetros los atascos diarios en sentido Cádiz y a tres kilómetros en sentido Huelva, algo que ya es recurrente y habitual, simplemente cuando hay problemas de visibilidad, de lluvia, de época activa, de accidentes o horas puntas".

Sevilla se convierte en "una ratonera"

Ante esta circunstancia, "Sevilla se convierte, desgraciadamente, en una ratonera, con los riesgos que tendríamos en cualquier situación, de un accidente grave o de cualquier emergencia, en la que esa ciudad queda absolutamente bloqueada".

Rus ha denunciado que desde el Ministerio de Transportes se cifraba hace un mes el grado de ejecución de la obra en un 82,45% sobre el total del presupuesto vigente. "Pero, claro, esto es sin contar con este nuevo modificado, que si es del 20%, pues dejaría ese grado de ejecución en un 68%, prácticamente", ha explicado.

Un tercio de la obra pendiente

Asñi, ha lamentado que aún quede un tercio de la obra pendiente. "La consecuencia práctica es clara y demoledora para Sevilla. La obra va a quedar inacabada, paralizada y debe de licitarse de nuevo, lo que implica un mal retraso en una estructura que es absolutamente clave, fundamental y estratégica para la movilidad de Sevilla, al igual que también el retraso que estamos teniendo con el puente de la SE-40".

El representante de la patronal ha hecho hincapié en la urgencia de retomar las obras. "Si en 2021 esta era una obra de emergencia por el grave deterioro de los tirantes actuales del puente centenario, ¿cómo será su estado hoy? Luego, cinco años después, acometamos este nuevo reinicio de esta obra, con una imperiosa urgencia para marcar y que se realice en el menor tiempo posible, por las mejoras y las necesidades que tenemos en toda Sevilla, en su provincia, absolutamente castigadas infraestructuras desde la Expo del 92".