El pueblo de la Campiña sevillana que celebra su ‘Feria de Mayo’ esta semana con casetas, conciertos y concursos: los horarios y actividades que no te puedes perder

La localidad hispalense de Paradas se llena de música, casetas, actuaciones en directo y ocio para toda la familia desde este miércoles hasta el domingo con la celebración de su Feria de Mayo, una de las más antiguas de toda Andalucía tras cumplir este año su 541 aniversario.

La feria de este pueblo de la Campiña sevillana dará su pistoletazo de salida este miércoles con la lectura del pregón de la Feria de Mayo y el encendido del alumbrado, y se extenderá hasta el domingo con una amplia programación que acogerá desde concursos, conciertos y gastronomía hasta espectáculos, actividades para todos los públicos y fuegos artificiales.

Una tradición que se remonta al año 1485

Fue el 15 de marzo de 1485 cuado se celebró por primera vez la Feria del Ganado de Paradas, una fiesta que se extendió hasta el 15 de abril y que se produjo apenas 25 años después de la fundación de esta localidad.

En la actualidad, este evento se ha transformado hasta el concepto más moderno de feria, con casetas, trajes de flamenca, comida y música.

Así era en sus inicios la Feria de Mayo de Paradas, una de las más antiguas de Sevilla / Ayuntamiento de Paradas

Una festividad que, con sus 541 años, se ha convertido en una de las más antigua de toda Andalucía, siguiendo de cerca a la Feria de Abril de Mairena del Alcor, la más antigua de la comunidad con 584 años de vida.

La Caseta Municipal será el epicentro de la programación

En esta nueva edición, Paradas se llenará del mejor ambiente festivo con una amplia programación que se desarrollará principalmente en la Caseta Municipal.

La entrada para este evento será libre y gratuita en una propuesta que combina actuaciones musicales, concursos y actividades para todos los públicos.

Una programación que arranca este miércoles a las 19.30 horas con el pregón de la Feria de Mayo en el Aula Municipal de Cultura 'La Comarcal', a lo que le seguirá a las 22.00 horas la inauguración oficial de la feria con el encendido del alumbrado.

Actuaciones y actividades previstas para el jueves

Las actividades continuarán el jueves a las 13.30 horas con la Copa de la Tercera Edad y la actuación de Punto y Aparte, tras lo que se llevará a cabo a las 19.00 horas la actuación de la Academia de Baile 'Eli Parrilla' y, a las 22.30 horas, la actuación del Trío Fantasía.

En cuanto a las actividades del viernes, los asistentes podrán disfrutar a las 19.00 horas del concurso de sevillanas, a las 22.00 horas de la actuación de Requiebros y, a las 23.30 horas, del Trío Fantasía.

Requiebros, Los Mikis y Joana Jiménez, entre los nombres destacados

El sábado será el momento del espectáculo 'Mujeres por Sevillanas' a las 16.00 horas, tras lo que se celebrará el concurso de sevillanas a las 18.30 horas, la actuación de Los Mikis a las 22.00 horas y la del Trío Fantasía a las 23.30 horas.

Como cierre de esta Feria de Mayo, el domingo se realizará a las 16.00 horas la actuación de Joana Jiménez, tras lo que se producirá a las 22.00 horas la entrega de trofeos de la Feria de Mayo y, a las 23.00 horas, la actuación del Trío Fantasía.

La feria clausurará de forma oficial a las 1.00 horas con el espectáculo de fuegos artificiales, que podrá fin a un evento clave del calendario festivo de la campiña sevillana que busca mantener vivas sus tradicionales y ofrecer una programación para toda la ciudadanía.