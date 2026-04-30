El tranvía de Alcalá de Guadaíra está ya en pruebas y empezará a funcionar "este 2026"

Cada vez falta menos para que los primeros pasajeros se monten en el tranvía de Alcalá de Guadaíra. Según ha anunciado este jueves el presidente de la Junta de Andalucía en un acto como candidato del Partido Popular, este transporte público ha iniciado ya la fase de pruebas, y la previsión es que comience a funcionar "este 2026". Una infraestructura que, tal como ha apuntado el propio Juan Manuel Moreno, "permitirá mejorar la movilidad de una ciudad de 80.000 habitantes que necesita esa conexión con Sevilla".

"Este año estará para uso y disfrute no solamente de todos los vecinos de Alcalá de Guadaíra, sino del conjunto de esta zona del área metropolitana", ha destacado el candidato a las próximas autonómicas por el PP. Moreno ha subrayado que el Gobierno andaluz "cumple con la palabra dada y hace posible un proyecto que no existía y no iba a ser viable", en palabras recogidas por Europa Press.

Según ha explicado el propio Moreno Bonilla, la fase de pruebas dinámicas de esta infraestructura "ya ha comenzado", y los trabajos estarán finalizados este verano. A partir de ese momento, se iniciarán las pruebas en blanco -en las que se recrea ya una circulación real- antes de la puesta en funcionamiento definitiva, una vez que se compruebe que todo cumple los requisitos de seguridad. Un arranque que, tal como ha señalado el dirigente popular, tendrá lugar este 2026.

El actual presidente de la Junta de Andalucía ha resaltado que esta actuación ha contado con una inversión superior a los 300 millones de euros. De ellos, más de 120 millones se ejecutaron antes de la paralización de los trabajos y más de 184 millones se han destinado a completar los 12 kilómetros de trazado entre Montecarmelo y la Universidad Pablo de Olavide (UPO), donde conecta con el Metro de Sevilla.

Asimismo, Moreno Bonilla también ha subrayado que el pasado 18 de marzo llegaron los dos primeros trenes para el tranvía de Alcalá. Estos primeros vagones se enmarcan dentro de un contrato con la fabricante CAF de 32,5 millones de euros para un total de seis unidades.