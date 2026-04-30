Los tres médicos andaluces que Forbes vuelve a incluir entre los mejores de España

Por tercer año consecutivo, tres especialistas del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón han sido incluidos en la lista de ‘Los 100 mejores médicos de España’ elaborada por la revista Forbes, consolidando al centro como el único representante de la sanidad privada andaluza en este prestigioso ranking.

La doctora María José Lirola y los doctores Salvador Morales y Adolfo López vuelven a figurar entre los profesionales más destacados del país en sus respectivas especialidades, poniéndose de nuevo en valor su trayectoria clínica, docente e investigadora.

Dr. Salvador Morales

Jefe del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y del Hospital Universitario Virgen Macarena, se encuentra también al frente del servicio de Cirugía de la Obesidad del Centro de Excelencia en el Tratamiento de la Obesidad.

Reconocido como el mejor cirujano general de España según MERCO y el Observatorio de Salud, Sanidad y Farmacia durante varios consecutivos. Durante su trayectoria profesional, ha ocupado diversos cargos destacados de instituciones científicas. Actualmente, ejerce de presidente de la European Hernia Society. Además, en 2025 fue galardonado con la Medalla de la Ciudad de Sevilla.

Dr. Adolfo López

Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla. Experto en Patología Mamaria y Senología, con una importante relevancia por sus estudios sobre cáncer de cérvix en relación con su diagnóstico y tratamiento. También ha colaborado en numerosos cursos como docente y en reuniones nacionales relacionados con el cáncer ginecológico. En el ámbito de la investigación, está involucrado en el Estudio Procervix para Prevención del Cáncer de Cuello.

Dra. María José Lirola

Jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla. A lo largo de su trayectoria se ha centrado especialmente en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades inflamatorias y autoinmunes en la infancia y la adolescencia. Su destacado perfil como profesional viene respaldado por una marcada vocación por la formación, la docencia y la divulgación, participando en múltiples proyectos de la mano del hospital y como coordinadora del Área de Docencia del Instituto Hispalense de Pediatría en Sevilla. En 2025, participó como copresidenta en la Reunión Nacional de Urgencias Pediátricas.

Quirónsalud junto a Forbes un año más

Por noveno año, Forbes publica esta lista con los mejores 100 médicos de España en el ámbito de la asistencia, la investigación y la docencia. El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón se enorgullece de poder contar con profesionales destacados a nivel nacional e internacional, lo que refuerza la apuesta de este centro por ofrecer a sus pacientes los mejores tratamientos a cargo de los especialistas más destacados de cada especialidad.