Viggo Mortensen destaca en la Universidad de Sevilla el legado poético de Kevin Power

El actor y director Viggo Mortensen ha rendido homenaje en el patio del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) al legado del crítico de arte, editor, poeta y profesor de literatura norteamericana Kevin Power con la presentación del poemario One more night at sea. Otra noche en alta mar. El acto, en el que también participó su viuda, Mónica Carballas, se plantea como un reconocimiento institucional a una trayectoria intelectual profundamente vinculada a Sevilla.

El actor y editor Viggo Mortensen presenta el universo poético del crítico de arte, editor, poeta y profesor de literatura norteamericano Kevin Power. / Julio Muñoz / EFE

Homenaje a Kevin Power en Sevilla

La jornada, presidida por la rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, ha contado con personalidades del ámbito cultural y artístico, como el artista sevillano Curro González y los traductores del poemario Ignacio Fernández Rocafort y Andrés Catalán, informa la institución universitaria en una nota de prensa.

El evento destaca por la participación del actor, cineasta y editor Viggo Mortensen, cuya presencia aporta "proyección internacional" a una iniciativa académica centrada en la literatura y el pensamiento contemporáneo. Propietario de la editorial Perceval Press que ha editado el poemario, Mortensen ha destacado "la mente prodigiosa" de Kevin Power, a quien ha definido como "un francotirador benévolo, siempre brillante", que no compartía sus conocimientos de manera paternalista ni competitiva, sino con una gran generosidad.

Un poemario bilingüe con textos inéditos

Su viuda, Mónica Carballar, ha explicado que el poemario, en inglés y español, es un compendio de 15 libros y colaboraciones artesanales, muy cortas, y que incluye una parte inédita que el autor escribió entre 2011 y 2012 y en el que reflejó el presentimiento de la propia muerte.

Durante el acto, Mortensen se refirió al "oasis cultural" que representa el Cicus, "una joya" llena de arte que estaba deseando disfrutar. Entre los tesoros que conserva este centro de la Universidad de Sevilla, una muestra de la colección bibliográfica de Kevin Power --de más de 4.200 volúmenes--, donada el año pasado a la US, y que constituye un valioso testimonio de su trayectoria intelectual, marcada por el diálogo entre disciplinas como la literatura, el arte, la música o la historia desde una perspectiva posmoderna.

El actor y editor Viggo Mortensen interviene en el acto homenaje que la Universidad de Sevilla rinde al poeta Kevin Power. / Rocío Ruz / Europa Press

La colección bibliográfica de Kevin Power

En dicha exposición pueden verse algunas publicaciones de poesía en inglés de los años 60 y 70, que influyeron en la producción poética de Power y que son al mismo tiempo un valioso testimonio de la edición poética underground de esa época.

La rectora de la Universidad de Sevilla ha agradecido a la familia, presente en el acto, el legado de extraordinaria relevancia que ha dejado Power en manos de la Universidad de Sevilla y que ahora "se abre a la comunidad universitaria".

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Este fondo ha sido recientemente catalogado por la Biblioteca Rector Antonio Machado de la Universidad de Sevilla y podrá consultarse en el Laboratorio de Investigación Cultural (LIC) del Cicus. Dicho espacio, inaugurado en diciembre de 2024, ha nacido con la vocación de acoger proyectos centrados en el análisis del mundo contemporáneo, ofreciendo soporte a investigadores y creadores a través de instalaciones que combinan biblioteca, sala de consulta, talleres y recursos multimedia.