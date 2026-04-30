La vivienda en Sevilla escala casi un 20% en un año: es la cuarta provincia española donde más sube en el arranque de 2026

Los precios de la vivienda no paran de subir en Sevilla. La tendencia continúa en la provincia en los primeros compases de 2026, hasta el punto de ser la cuarta de España -solo por detrás de Valencia, Murcia y Toledo- donde más se han incrementado los precios en el primer trimestre, hasta alcanzar un aumento interanual el 17%, casi un 20%, lo que supone un quinto en apenas 12 meses.

Así se desprende del informe elaborado por Gesvalt, compañía de referencia en el sector de la consultoría, valoración y actuaciones técnicas. La consultora asegura que en la capital hispalense, los aumentos más intensos se concentran en Triana (+18,4 %), Macarena (+12,4 %) y Cerro-Amate (+11,7 %), "confirmando que la tensión en precios también gana presencia en mercados urbanos secundarios", asegura el estudio.

En cuanto a los barrios más caros, son Casco Antiguo (3.600 euros el metro cuadrado) y Nervión (3.313), mientras que Bellavista -La Palmera y Sur se situaron en el otro lado de la balanza.

Situación en la comunidad andaluza

En cualquier caso, y a pesar de la evidente escalada, Sevilla no es la provincia más cara de Andalucía. Siguen por encima Málaga, Cádiz y Granada, con precios por metro cuadrado de 3.143, 1.910 y 1.500, respectivamente, frente a los 1.460 de la provincia hispalense.

El crecimiento de los precios en esta última se sitúa incluso por encima de la media andaluza, que marcaba un 15% de subida en el primer trimestre. Málaga, Granada y Almería también superan este porcentaje.

En cualquier caso, los precios en la comunidad se encuentran muy por debajo, según Gesvalt, de su pico histórico, en el segundo trimestre de 2007, ya que marcaban un 28% menos que entonces.

Mercado del alquiler

En términos de niveles de precio, el informe señala que los alquileres más elevados siguen concentrándose en los principales mercados urbanos y turísticos. Barcelona encabeza el ranking con 23,30 €/m²/mes, seguida de Madrid (22,59 €/m²/mes) y Baleares (20,29 €/m²/mes), todas ellas por encima de los 20 €/m²/ mes. También se mantienen en la franja alta Guipúzcoa (18,59 €/m²/mes) y Málaga (17,11 €/m²/mes), mientras que Jaén, Teruel, Cáceres, Cuenca y Zamora presentan los niveles más reducidos por debajo de los 7 €/m²/mes.

En el caso de la provincia de Sevilla, el incremento no ha sido tan acusado como en el caso de la venta, al situarse en casi el 8% en el primer trimestre de 2026 en relación con el mismo periodo del ejercicio anterior. El metro cuadrado se situó así en los 11,41 euros el metro cuadrado (casi el 14% en la capital), prácticamente igual que en los últimos tres meses de 2025.

Andalucía concentra el mayor número de visados

Según el estudio de la consultora, en el primer trimestre de 2026, el precio medio de la vivienda en España se situaba en 2.012 €/m², con un incremento interanual del 16,4 % -Sevilla se sitúa solo un poco por encima de esta media-. "El encarecimiento se intensifica y se extiende de forma generalizada, situando al mercado en cotas cada vez más próximas a los máximos del ciclo previo, aunque el valor medio nacional todavía se mantiene un 15% por debajo del pico alcanzado en 2007", asegura.

El mercado residencial arranca 2026 sobre una base de actividad elevada. En el conjunto de 2025 se contabilizaron 714.237 compraventas y 501.073 hipotecas sobre vivienda, con avances interanuales del 11,3 % y del 18,2 %, respectivamente.

Desde el punto de vista territorial, Andalucía concentra el mayor volumen de visados en 2025, con el 24% del total, seguida de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Los mayores avances se registran en La Rioja, la Comunidad Valenciana y Extremadura. En certificados finales de obra, el liderazgo también corresponde a Andalucía, con el 26,4 % del total, seguida de Cataluña (18,5 %) y la Comunidad de Madrid (13,8 %), mientras que la evolución territorial muestra un comportamiento más desigual en la fase de entrega que en la de inicio de nuevas promociones.