Vuelve el Bono Sevilla a partir del 2 de junio: cómo solicitar las ayudas para comprar en comercios

La primera campaña de Bono Sevilla para 2026 ya tiene fecha. El martes 2 de junio arranca el plazo de solicitud por parte de los sevillanos interesados en participar en una nueva edición de esta iniciativa. El Ayuntamiento de Sevilla lanza la primera de las dos convocatorias para que los ciudadanos puedan canjear estos bonos en los comercios adheridos entre el 9 y el 11 de julio. La segunda tendrá lugar a finales de año coincidiendo con el periodo de ventas navideñas y de rebajas. Al igual que el año pasado, el Gobierno local ha destinado un total de 1.150.000 euros.

Para la primera campaña, los ciudadanos podrán solicitar hasta un total de 57.500 bonos desde el martes 2 hasta el lunes 8 de junio a través de la página web que el Ayuntamiento puso en marcha para la gestión de estos bonos consumo: bonosevilla.es. Podrán canjearse entre el martes 9 y el sábado 11 de julio en los pequeños y medianos comercios de los once distritos de la capital que se adhieran a la iniciativa. El pasado año la primera convocatoria tuvo lugar en septiembre, pero en este 2026 han apostado por adelantarla al primer semestre del año a petición de las propias asociaciones de comerciantes.

Los bonos que se pondrán a la venta tendrán un precio de venta de 15 euros y un valor de compra de 25 euros, por lo que la diferencia de 10 euros por bono la pagará el Ayuntamiento al establecimiento donde haya sido canjeado. La compra máxima será de cinco bonos por DNI (75 euros y con valor de compra de 125 euros) y no se devolverá la diferencia entre el precio de compra y el bono, así como tampoco el importe de los no utilizados. Para adquirir los bonos es necesario ser mayor de edad, estar empadronado en Sevilla y, tras la compra, el consumidor recibirá en su correo electrónico un enlace de descarga a un archivo con un código QR que podrá descargar en su móvil o imprimir en papel para canjearlo en los establecimientos adheridos.

Los negocios pueden solicitar su adhesión hasta el 22 de mayo

Por su parte, los negocios interesados disponen hasta el 22 de mayo para remitir su solicitud de adhesión a esta misma campaña a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Para ello, es imprescindible reunir los siguientes requisitos: estar definidos como microempresa, esto es, ocupar a menos de 10 personas y tener un volumen de negocios anual o un balance general anual que no supere los 2 millones de euros; tener un establecimiento abierto al público en el término municipal de Sevilla; y estar encuadrada su actividad dentro de alguno de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). En la edición anterior, participaron hasta 560 comercios en toda la ciudad.

El equipo de gobierno ha simplificado el trámite para incentivar la participación de los comerciantes evitando realizar el trámite de adhesión si ya participaron la pasada edición. El delegado de Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, ha explicado que "esto se ha eliminado y ya solo hay que hacer clic en una casilla para renovar o no la participación automática en cada campaña". Los consumidores podrán consultar la lista definitiva de comercios adheridos, una vez finalice el plazo, en la propia web del Bono Sevilla o en la del Ayuntamiento de Sevilla.

Segunda campaña durante la Navidad

De igual forma, el Gobierno local ha dado a conocer la fecha de la segunda campaña, que tendrá lugar durante las vacaciones de Navidad. Los bonos estarán a la venta para el público sevillano entre el 9 y el 14 de diciembre, mientras el periodo de canje en los establecimientos adheridos será entre el 15 de diciembre de 2026 y el 10 de enero de 2027.

Para ambas campañas, el Gobierno de José Luis Sanz ha destinado 1.150.000 euros, siendo un total de 575.000 euros por campaña. Según explica el Consistorio, la iniciativa genera un impacto directo en los pequeños y medianos comercios locales de más de 2,8 millones de euros en ventas en cada una de las convocatorias. Según ha expresado el delegado Álvaro Pimentel, se trata de "una ayuda a las familias sevillanas, que se benefician de una ayuda importante en fechas clave de ventas, y a los propios comercios, por el retorno directo en las compras".