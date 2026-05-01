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INCENDIO

Un incendio en el parque empresarial de Navisa provoca una intensa columna de humo en Sevilla

El servicio de Emergencias Sevilla confirma que "no hay personas afectadas" y que la Policía Local mantiene acotada la zona

Columna de humo de la nave industrial en el polígono Hytasa desde la SE-30

Columna de humo de la nave industrial en el polígono Hytasa desde la SE-30

El Correo

Rocío Soler Coll

Rocío Soler Coll

Una nave de chapa y pintura ubicada en el Polígono Industrial Navisa, en el distrito Cerro-Amate, ha salido ardiendo en la mañana de este viernes, "afectando a las instalaciones exteriores del edificio". Tal como han confirmado los servicio de Emergencias Sevilla a este periódico, se han recibido varios avisos de particulares a las 11:00 horas de la mañana alertando del fuego y la gran columna de humo que ha provocado y que se puede observar desde la SE-30.

Según han informado los servicios de emergencias, actualmente en estos momentos la nave sigue ardiendo. Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla aseguran el incendio "está controlado" y están trabajando dotaciones de la Policía Local y Bomberos. Desde Emergencias aseguran que "no hay personas afectadas" y que la Policía Local mantiene acotada la zona.

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