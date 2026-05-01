Aumenta el atasco en la Audiencia Provincial de Sevilla un año más: se necesita "ampliar la plantilla" de magistrados en Civil

La Memoria del TSJA vuelve a mostrar una vez más una Audiencia Provincial de Sevilla colapsada por número de asuntos en 2025. El órgano provincial ingresó en el último año un total de 14.00 asuntos. En total, según refleja el documento, 7.354 son penales y 6.646 son de la jurisdicción civil. Mientras tanto, la resolución total fue de 6.919 asuntos penales y 4.951 asuntos civiles, lo que deja 11.510 asuntos por resolver en la Audiencia hispalense.

Los magistrados de la mayoría de secciones están sobrepasados. Así lo indican los datos expuestos en la Memoria: a pesar de que "el volumen de asuntos resueltos revela la laboriosidad" de los jueces, la pendencia a final de año continúa aumentando. Cabe resaltar que el CGPJ marca un criterio técnico orientativo de que cada magistrado al año debe atender unos 300 asuntos en las secciones penales y 200 en las civiles. Solo la Sección Primera y Cuarta (ambas penales) están por debajo de esos números.

La situación más preocupante la viven en las Secciones Civiles. Cada Sección tiene cuatro magistrados y el reparto fue el siguiente: la segunda ingresó 1.509 asuntos (377 por magistrado); la quinta, 1.693 (423 por magistrado); la sexta, 1.710 (427 por magistrado); y la octava, 1.734 (433 por magistrado). Es decir, tres de las cuatros duplican el criterio fijado por el CGPJ. La otra está a solo 23 asuntos de hacerlo.

No es algo novedoso. La Memoria explicativa del CGPJ resalta que la cifra se supera "con carácter sostenido en los últimos años". Esto "revela la necesidad de ampliar la plantilla del orden jurisdiccional". No en vano, el TSJA resalta que "el volumen de asuntos resueltos revela laboriosidad de los magistrados, con distinta intensidad, al tiempo que la pendencia ha aumentado en todas las Secciones de forma intensa. El total de la carga de trabajo civil resuelto oscila entre el 30% de la Sección Sexta y el 39% de la Sección Segunda. La tasa de pendencia nos da una estimación del tiempo de resolución previsto, que oscila entre 18 meses, que tardarían la Sección segunda y 23 meses la octava, a los 25 y 28 meses de las Secciones quinta y sexta, respectivamente, muy alejados del plazo razonable".

Lo cierto es que en 2025 en la Jurisdicción Civil se resolvieron 4.951 asuntos, un 22% más que en 2024. Sin embargo, el ingreso de 6.646 (un 33% más que el curso anterior) elevó la pendencia.

Lo penal, solo un poco mejor

Las secciones penales de la Audiencia Provincial de Sevilla tienen un poco menos de sobrecarga, aunque la pendencia ha aumentado un 20%. En 2025 registraron 7.355 asuntos penales (un 12% más que el año anterior) y resuelto 6.919 (un 2% más que en 2024). La carga de trabajo total fue de 8.746 asuntos, resolviéndose el 79% de ellos y quedando la pendencia en 1.800.

"La mayoría de los procesos iniciados son recursos (el 92%). Se han iniciado 553 procesos penales en primera instancia, la mayoría son procedimientos abreviados (un 63%), hay un 33% de sumarios y un 4% de procesos de la Ley del Jurado. Se han interpuesto 6.760 recursos, en su mayoría apelaciones de autos (el 70%), y apelaciones en procesos por delito (el 14%). Además, se han resuelto durante este año 40 asuntos referidos a cuestiones de competencia, recusaciones y abstenciones", apunta la Memoria del TSJA.

Desglosado por secciones, la Tercera ha sido la que más ha resulto con un 83%, seguida de la Séptima con un 82%, la Primera con un 78% y, en último lugar, la Cuarta con un 71%. El tiempo de resolución márca la misma clasificación: la tercera y la séptima resuelve con una media de dos meses, mientras que en la primera el tiempo es de tres meses y en la cuarta de cinco.

Cabe recordar que las Secciones Penales tienen distinto número de magistrados. De esta manera, la Primera, con 6, registró 1.656 asuntos (276 por magistrado); la Tercera, con 6, registró 1.925 (321 por magistrado); la Cuarta, con 7, 1.918 (274) y la Séptima, con 5, 1.856 (371 por magistrado).

Los juicios más mediáticos de 2025

En sus apartados finales, la Memoria del TSJA resalta los juicios más mediáticos celebrados en Sevilla. El primero que destaca es el proceso contra María León por los incidentes con la Policía Local. Además, reseña las 36 sesiones del juicio por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Aquel proceso terminó con la absolución de los 16 acusados después de celebrarse desde marzo hasta julio.

Un clásico ya en el Palacio de Justicia son las piezas separadas del Caso ERE. En total, fueron siete juicios, seis de ellos con setnencia. La memoria también destaca que la Sección Primera elevó una cuestión prejudicial ante el TJUE en relación con las sentencias del TC.

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Otro clásico son las piezas separadas de Invercaria, de la que se celebraron cuatro piezas separadas. Además, se destacan varios juicios con jurado popular por distintos asesinatos. Se destaca entre ellos el juicio en el que una mujer fue condenada por abandonar a su bebé en un contenedor de basura en Los Palacios.