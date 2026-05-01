El árbol de 400 años nombrado el más bonito de España que está oculto en Sevilla: bajo su sombra caben todos los 1.300 habitantes de este pueblo

El árbol más bonito e impresionante de España, y el sexto de toda Europa, se encuentra en el municipio hispalense de Coripe. Se trata del Chaparro de la Vega, una encina con 400 años de historia y una gigantesca superficie que permite que los 1.300 habitantes de la localidad y otros tantos de los pueblos vecinos que se puedan resguardar a la vez bajo sus ramas.

Situado en la Sierra Sur de Sevilla, dentro de las Sierras Subbéticas y en el término municipal de Coripe, el Chaparro de la Vega se ha convertido en todo un emblema natural de la zona y el árbol más hermoso de todo el país.

Un reconocimiento nacional y otro europeo para esta encina centenaria

Así se declaró en el concurso a Árbol del Año 2024 en España, un certamen organizado por la ONG Bosques sin Fronteras que determinó que esta encina centenaria era la más bonita del país.

Un reconocimiento que le permitió representar a España en el certamen europeo de Árbol del Año 2024 organizado por Tree of Year, que se saldó con el Chaparro de la Vega como el sexto mejor de toda Europa.

Una copa de casi 579 metros cuadrados y más de 12 metros de altura

Una distinción conseguida gracias a sus excepcionales dimensiones, con más de 12 metros de altura, un tronco que alcanza más de un metro de diámetro y cuatro metros de perímetro, además de un diámetro de copa de 28 metros.

De igual modo, la proyección de su copa alcanza los 578,60 metros cuadrados, unas dimensiones que superan a las de una cancha de baloncesto, conseguidas gracias a que en su entorno más inmediato no hay otros árboles con los que competir en recursos.

El día en el que 2.000 personas se colocaron bajo su sombra

Una gigantesca extensión que hizo que la localidad de Coripe batiera el récord de más personas al cobijo de sus ramas.

Para ello, se reunieron bajo su sombra 2.000 personas, entre las que se encontraban los 1.300 habitantes de Coripe como otros vecinos de localidades de los alrededores.

Todo ello ha hecho que este árbol, que fue declarado Monumento Natural en el año 2001 y que acoge cada año la celebración de la Romería de la Virgen de Fátima a mediados de mayo, reciba cada año a miles de visitantes venidos de todo el país en busca de este enclave natural repleto de historia, belleza y vida.