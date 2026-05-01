La lluvia vuelve a Sevilla: un sistema de bajas presiones afectará a Andalucía y dejará estas horas de precipitaciones el sábado

Un sistema de bajas presiones en la mayor parte de la península afectará este sábado a Andalucía y singularmente a Sevilla, que intercalará lluvias con cielos despejados, dependiendo de las horas, según informa en su web la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por El Correo de Andalucía.

Situación general en Andalucía

Aunque no hay avisos de Aemet por ningún fenómeno en ninguna provincia andaluza, se prevén para este sábado en general en Andalucía cielos nubosos con precipitaciones débiles dispersas y ocasionales, con nubes bajas matinales en la vertiente mediterránea, sin descartar brumas. Las temperaturas mínimas subirán en la vertiente atlántica, con pocos cambios en el resto; y las máximas ´bajarán o permanecerán sin cambios.

A qué horas lloverá en Sevilla este sábado

En Sevilla, la madrugada del sábado comenzará tranquila, con nubes altas entre las 00.00 y las 06.00 horas, sin previsión de lluvia y con temperaturas que bajarán de los 18 grados de medianoche a los 15 grados a primera hora de la mañana.

A partir de las 07.00 horas el cielo pasará a estar cubierto, una situación que se mantendrá durante buena parte de la mañana y hasta las 13.00 horas. En ese tramo no se esperan precipitaciones relevantes, aunque entre las 08.00 y las 14.00 horas la probabilidad de lluvia será del 15%. Las temperaturas subirán progresivamente desde los 15 grados de las 07.00 hasta los 22 grados a las 13.00 horas.

Tiempo de lluvias y temperatura este sábado según Aemet. / El Correo

El tramo más inestable llegará entre las 14.00 y las 20.00 horas, cuando la probabilidad de precipitación subirá al 70%. A las 14.00 horas se espera cielo cubierto con lluvia escasa, con 23 grados, y entre las 15.00 y las 19.00 horas predominarán los intervalos nubosos o cielos nubosos con lluvia escasa. Las temperaturas se moverán entre los 24 y 25 grados, con el valor más alto previsto a las 17.00 y 18.00 horas. Además, en este tramo la probabilidad de tormenta será del 45%.

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Desde las 20.00 horas mejorará la situación, con cielo poco nuboso y sin lluvia prevista. A partir de las 21.00 horas volverán las nubes altas, ya sin probabilidad de precipitación hasta el final del día. Las temperaturas irán bajando desde los 23 grados de las 20.00 horas hasta los 18 grados a las 23.00 horas.