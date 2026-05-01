Los nuevos plazos del Puente del Centenario tras la renuncia de Acciona: queda un 10% de la obra y el objetivo es tener en "unos meses" el nuevo contrato

La formalización de la renuncia de la UTE adjudicataria de las obras de ampliación del Puente del Centenario de Sevilla (formada por Acciona, Tecade y Freyssinet) ha abierto una situación de máxima incertidumbre a las instituciones, al sector empresarial y a la ciudadanía. Así, en las últimas 48 horas se han sucedido los interrogantes en torno a cuáles son los plazos actuales de este proyecto que arrancó en 2021 y qué incidencia puede tener en la infraestructura un parón en los avances de los trabajos. Las dudas se han concretado, de hecho, en un escrito remitido por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, al Ministerio de Óscar Puente.

José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, ha esbozado en una entrevista concedida al programa Hoy por Hoy de la Cadena SER cuál es el escenario que tiene por delante la provincia de Sevilla con un proyecto calificado como "prioritario" para las instituciones debido a los graves problemas de tráfico que se producen diariamente en los accesos y salidas del área metropolitana. La relevancia de esta obra más allá de la movilidad puesto que este expediente de contratación es uno de los principales incorporados en la causa abierta contra José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García por el posible cobro de comisiones en la adjudicación de contratos.

Según la información difundida por el Ministerio la renuncia de la UTE de Acciona, Tecade y Freyssinet debido al rechazo al nuevo modificado planteado que suponía un incremento del presupuesto por encima del máximo legal llega cuando formalmente la obra se encuentra al 90%. "Estamos en la fase final", subrayó Santano. En este sentido, las empresas adjudicatarias tienen además la obligación de completar los trabajos que ya tenían casi finalizados como son la instalación de los tirantes y la estructura. Estos durarán "aún unos meses". "Los sevillanos no van a percibir que haya ningún abandono de las obras. Las empresas aún van a seguir trabajando unos meses", incidió el secretario de Estado.

Transición hacia el siguiente expediente

El Ministerio aún no tiene definido cómo va a contratar ese 10% de obra que resta por ejecutar. Está la fórmula del contrato de emergencia, que está sujeta a una serie de requisitos y limitaciones legales, o la posibilidad de emprender una nueva licitación ajustada además a la situación actual de los trabajos y a su presupuesto actualizado. Por este motivo, no se pueden fijar aún plazos, pero el secretario de estado sí subrayó que el objetivo es que prácticamente se puedan solapar. Es decir, que entre los trabajos a los que quedan "unos meses" y el siguiente expediente no se produzca un parón que deje el puente abandonado.

Será fundamental qué empresas encuentre el Ministerio para finalizar los trabajos. Si se trata de una licitación pública todas las empresas que forman parte ahora de la UTE adjudicataria podrían incluso concurrir, puesto que no están inmersas en ningún expediente de penalización. "Desde el punto de vista legal pueden, pero no sería lógico ni deseable".

La prioridad es "garantizar la seguridad"

El punto en el que el Ministerio de Transportes no duda es en la seguridad del puente durante este periodo de bloqueo administrativo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fue el primero en advertir públicamente de posibles riesgos de seguridad por el estado de algunos de los tirantes si se paraban los trabajos, un planteamiento que fue rechazado de forma contundente por parte del secretario de estado.

"Se está especulando de manera frívola con la seguridad. Pero está completamente garantizada. Si, es evidente, que el puente no estaría en servicio. Es la prioridad", apuntó Santano quien destacó que además, con la actual legislación, se trata de una obligación que deben cumplir las empresas adjudicatarias antes de completar su salida de la obra.