Mapa Rancio
Rancio nos enseña una de las historias más sorprendentes de la sanidad pública en Sevilla
Una nueva entrega de Mapa Rancio, esta vez desde el entorno de la Ciudad Sanitaria y Bami, donde descubre una realidad poco conocida que va mucho más allá de la donación de sangre
Rancio vuelve a sorprender en una nueva entrega de su columna Mapa Rancio, el espacio en el que recorre Sevilla con su particular mirada para detenerse en lugares cotidianos que esconden historias inesperadas. En esta ocasión, el colaborador se desplaza hasta la zona de la Ciudad Sanitaria, en el barrio de Bami, para visitar el Centro de Transfusión, Tejidos y Células.
Rancio nos advierte de que lo que nos va a mostrar hoy “les va a explotar la cabeza”. El punto de partida parece una visita relacionada con la donación de sangre, pero el recorrido cambia de dimensión al fijarse en los carteles del centro y en todo lo que realmente se gestiona en estas instalaciones.
A partir de ahí, Rancio nos descubre, acompañado por personal del centro, la labor que se realiza con distintos tejidos y células destinados a trasplantes y tratamientos médicos. Durante la visita se mencionan elementos como la esclera, la parte blanca del ojo, que puede utilizarse en intervenciones para ayudar a recuperar la visión, así como tejidos óseos, tendones y otras muestras conservadas para su uso sanitario.
Uno de los momentos más llamativos del vídeo llega cuando nos muestra la conservación de material biológico a muy bajas temperaturas, en contenedores especiales, y se explica cómo estos recursos pueden ser fundamentales para pacientes que necesitan una intervención tras un accidente, una enfermedad o un tratamiento específico.
Más allá de la sorpresa inicial, la pieza acaba convirtiéndose en una defensa de la sanidad pública. Rancio subraya la importancia de contar con un sistema público y universal capaz de ofrecer recursos que en otros lugares dependen del ámbito privado. Con su habitual mezcla de humor, asombro y lenguaje popular, compara estas piezas del cuerpo humano con componentes que permiten “reparar” aquello que falta.
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