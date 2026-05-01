Los sindicatos y la izquierda se lanzan a la calle en Sevilla en el Primero de mayo más electoral: "Nos quieren quitar los derechos que habíamos conseguido"

La Avenida de la Constitución volvió a convertirse este Primero de mayo en el gran escenario de las reivindicaciones laborales en Sevilla. Con la Catedral como telón de fondo, banderas rojas al aire y cientos de trabajadores ocupando el centro histórico, la manifestación convocada por CCOO y UGT puso el foco en sus grandes denuncias: los salarios “de mierda” que, según los sindicatos, siguen marcando la realidad de demasiados trabajadores, las muertes en el tajo, las listas de espera en la dependencia o el auge del precio de la vivienda.

Más de 1.200 personas, según la Policía Nacional, salieron a la calle para defender la dignidad laboral de quienes sostienen sectores como la dependencia, la industria, el comercio local, la educación o la sanidad, pero también la izquierda en bloque. Una protesta atravesada por los lemas clásicos del Día del Trabajador, pero también por el clima político de una jornada singular: este 1 de mayo coincidió, además, con el primer día de campaña de las elecciones andaluzas.

Si cada año es habitual ver rostros políticos, este viernes tomaba especial importania. Entre ellos, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, el ex alcalde de Sevilla y líder de la oposición en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, o la número 2 de la lista de Por Andalucía en Sevilla, Alejandra Durán. "Es un Primero de mayo muy especial, primero porque también es el primer día de campaña electoral y eso lo marca absolutamente todo", dijo Fernández. El edil socialista quiso remarcar que esta jornada, además de tener una connotación reivindicativa, es también una oportunidad para "poner en valor lo mucho y bueno que hemos conseguido a lo largo de los años". "El hecho de que en España hoy haya 21 millones de personas trabajando, que hayamos incrementado el SMI o que la reforma laboral esté dando frutos en el empleo son avances importantes", recalcó.

También aprovechó su intervención ante los medios para recordar que "quedan muchas cosas pendientes": "En Andalucía hacen falta políticas activas de empleo eficaces, buscar nuevos yacimientos de empleo de calidad y reducir la siniestralidad. Todo ello son asignaturas pendientes de Moreno Bonilla”, lamentó el secretario general de los socialistas sevillanos.

la número 2 por Sevilla de Por Andalucía, Alejandra Durán, criticó que el PP no celebrara el 1 de mayo porque "es el partido de la gran patronal y de los fondos de inversión”. “Andalucía sigue con una brecha en el empleo de cinco puntos de diferencia con la media estatal, algo que Moreno Bonilla no es capaz de solucionar porque su prioridad es rebajar los impuestos a los ultrarricos, desmantelar los servicios públicos para crear nichos de negocio privado y abrir Andalucía a los fondos especulativos que crean una economía extrativista y dependiente”.

A la cabeza de la manifestación, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Artistu, y el secretario general de UGT de Sevilla, Juan Bautista Ginés, defendieron en conjunto "las malas condiciones de vida que hoy tiene la gente trabajadora". "Queremos reivindicar que crezcan los salarios para compensar la subida de la compra, que cada semana vemos como sube", subrayó Aristu insistiendo en que la otra gran preocupaciones de los trabajadores: "Hay que reivindicar que se intervenga de manera directa en el mercado de la vivienda para que la gente trabajadora llegue a fin de mes sin pensar con asfixia si podrá pagar el alquiler o podrá pagar una hipteca para vivir dignamente".

"Hoy estamos en un malo momento", dijo Ginés. "Todo aquello que teníamos se nos está quitando. Los acuerdos de la derecha con la ultra derecha nos lleva a quitar los derechos que ya teníamos", abundó el secretario general de la UGT de Sevilla. El sindicalista ha reiterado que "no se va a dar ni un paso atrás" en materia de derechos y que la principal arma ante la privatización será "apostar por todo lo público, que es lo que os dignifica y da la vida".

Entre los centenares de personas que alzaban las banderas de CCOO y UGT, diferentes colectivos pasearon sus grandes lonas para dar voz a su lucha. Los mayores que reivindicar un sistema de Dependencia "que funcione". "

las auxiliares de asistencia a domicilio, que piden mejores condiciones laborales para aumentar las plantillas, los trabajadores de los comercios locales o las educadoras de las escuelas infantiles, que reclaman a la Junta de Andalucía que supervise las condiciones laborales de las guarderías adheridas al programa de ayudas.

El acto concluyó con la lectura de un manifiesto de ambos sindicatos convocantes. "No estamos aquí ara cumplir un calendario o pronunciar palabras huecas que se las lleva el viento del río Guadalquivir, estamos aquí porque somos herederos de una lucha de más de 138 años, de dignidad y de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras", sentenció el secretario de UGT.