La Universidad de Sevilla anuncia a estudiantes y profesores que habrá recortes para pagar las nóminas: "El dinero aprobado por la Junta es insuficiente"

El presupuesto de la US es insuficiente y habrá recortes. Esta es la idea deslizada por la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, que este jueves se ha dirigido a la comunidad universitaria en un escrito tras las protestas del profesorado y estudiantes ante la situación financiera del ente universitario. El miércoles se dieron cita en la mayoría de capitales andaluzas en contra del reciente acuerdo de financiación alcanzado entre la Junta de Andalucía. Vargas niega que se vayan a cerrar los centros por la tarde, pero sí "revisará y ajustará el presupuesto" para garantizar la cobertura de las nóminas.

En el comunicado, la rectora afirma que la previsión es que la cuantía asignada a la Universidad de Sevilla, aprobada por el último Consejo Andaluz de Universidades, "podría resultar insuficiente para atender íntegramente los gastos de personal", donde se incluyen salarios y complementos salariales. Entre los motivos, Carmen Vargas alude a que el incremento de la masa salarial de la hispalense "es porcentualmente superior al aumento de la financiación inicialmente recibida de la Junta de Andalucía". Ante esto, la Hispalense apunta que habrá recortes: "La US debe actuar con criterios de prudencia y responsabilidad, revisando y ajustando las partidas presupuestarias" con carácter preventivo para garantizar la cobertura de las nóminas hasta final de año".

No obstante, aclara que el reparto ya aprobado incluye 5,5 millones de euros destinados a cubrir las cuantías pendientes de los complementos autonómicos del personal docente e investigador (PDI) y el 50 % del quinto tramo del complemento de productividad del personal técnico de investigación y servicios (PTGAS) del año 2024. Vargas garantiza que serán abonados "en cuanto se produzca el ingreso correspondiente por parte de la administración autonómica".

Llamada a la tranquilidad tras anunciar una auditoría

La Universidad de Sevilla realiza una llamada a la calma, después de que estudiantes y trabajadores confesaran que ya se estaban "paralizando contrataciones y promociones". Por su parte, la rectora fía todo a un mecanismo de auditoría conjunta entre las universidades públicas andaluzas y la administración autonómica, ideado para "determinar con exactitud los costes reales de las plantillas y cuantificar, en su caso, las diferencias que deban ser abonadas a las universidades". Un extremo que sería posible con la cláusula de salvaguarda prevista para cada ente universitario. Vargas sostiene que la Junta ha aceptado que dicha auditoría quede concluida "durante el próximo mes de julio", de manera que sus resultados puedan aplicarse dentro del presente ejercicio económico.

Sin embargo, indica que quedan pendientes de resolver algunas cuestiones como el abono completo de las cantidades adeudadas por la Junta de Andalucía correspondientes al ejercicio 2025, tras la mencionada auditoría. Por ello, emplazan a la Junta de Andalucía a seguir negociando con la finalidad de garantizar el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados, por tanto, del modelo de financiación que, en este momento, "siguen sin atenderse en su totalidad". Por su parte, la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, defendió estos días que "el presupuesto para las universidades públicas de Andalucía es el mayor de toda la historia", con un crecimiento del 34 por ciento, "casi 450 millones de euros más" y una cifra total que supera los 1.825 millones de euros.

Niega que se vayan a cerrar centros por la tarde

"En todo caso, queda asegurada la estabilidad del empleo", ha puntualizado la rectora al tiempo que confirma que "tampoco se ha considerado el cierre de centros docentes y de investigación en horario de tarde". Vargas sostiene que la actividad académica, investigadora e institucional continúa desarrollándose "con normalidad". Carmen Vargas traslada que la prioridad es "preservar todo aquello que afecta directamente a las personas, tales como salarios y complementos salariales del PDI y del PTGAS", junto a las principales becas destinadas al estudiantado.

No esconde que las universidades se enfrentan a "un escenario complicado", aunque admite estar trabajando para superar este momento. La Universidad de Sevilla informa que mantienen un contacto permanente con la Conferencia de Decanos y Directores de Centro, con las Direcciones de Departamento y con los representantes del estudiantado y de los trabajadores.