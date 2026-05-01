El tranvibús de Sevilla Este absorbe de momento sólo uno de cada tres viajeros habituales de la LE

Los vecinos de Sevilla Este llegarán en autobús tanto a la Plaza del Duque como el Prado de San Sebastián en septiembre cuando finalicen las obras del tranvibús del centro. "Lo garantizo", asegura Álvaro Pimentel, delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla. Aunque se desconoce cómo: "Lo vuelvo a reafirmar. Cuando el tranvibús llegue al Duque, van a tener una línea que llegue al Prado. Eso está más que garantizado y tenemos que estudiar cómo se hace. Estamos en esa planificación. Hasta septiembre no llegará ese momento, pero les aseguro que así va a ser. Lo digo de manera contundente, los vecinos de Sevilla Este van a poder llegar al Prado con una línea que terminará allí".

Con estas palabras el concejal del PP reiteraba este jueves, tras ser preguntado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, la posición del Ayuntamiento de Sevilla en este sentido. Por tanto, "no" está descartado que haya una nueva línea, sea otra vez la LE u otra distinta, que haga el recorrido desde Sevilla Este hasta el Prado de San Sebastián.

"Va a llegar una línea como llega ahora, está garantizado que va a llegar", insistía Pimentel, dejando así la puerta abierta a una de las opciones que hay sobre la mesa. La otra opción posible sería que el tranvibús tuviera una doble ruta y se pudiera coger un autobús a la Plaza del Duque u otro rumbo al Prado, porque el proyecto solo contemplaba el recorrido desde Sevilla Este y Torreblanca hasta la estación de Santa Justa y desde ahí hasta las Setas de la Encarnación, la Campana y el Duque.

De momento, según los datos que ha ido ofreciendo el delegado de Movilidad a lo largo de la semana, aún habría 2.000 usuarios habituales de la LE, aproximadamente, que no han hecho el trasvase al tranvibús como principal medio de transporte para llegar a su destino. En unas declaraciones a Radio Sevilla, de la Cadena SER, Pimentel daba por hecho que tendría que pasar un tiempo para que los vecinos se acostumbraran, si bien apunta que los datos ya estaban refrendando la decisión: "Cuando se puso el tranvibús los usuarios medios de la línea LE estaban en los 6.000, y una vez se ha ido poniendo en marcha este TB1 ya han bajado a 3.000. Ya ha ocurrido un trasvase por coincidir el recorrido y las paradas en un 80%".

A ese trasvase aún le quedaría un margen de 2.000 viajeros que estarían apostando por desplazarse en otra línea de Tussam, vehículo privado, taxi, bici, o a pie. "Esta semana estamos comprobando cómo hay ahora mismo de media 10.000 usuarios utilizando el tranvibus ya llegando al Prado. Antes de Feria, con las dos líneas separadas, se montaban 9.000 personas en el tranvibús. Y cuando hemos integrado la LE, ha aumentado en 1.000 personas esa línea", ha explicado este jueves, frente a esos 3.000 que habían dejado de usar la LE. "Yo entiendo que hay vecinos que los primeros días estén un poco desconcertados, o no conociendo todavía la línea porque no se han montado. Pero, insisto, las quejas están siendo mínimas porque está dando un gran servicio", añadía.

Pimentel: "La ventaja del tranvibús es absoluta y clara"

Actualmente, el tranvibús recorre por un carril segregado el recorrido desde Torreblanca y Sevilla Este hasta la estación de trenes de Santa Justa, y desde ahí se incorpora al tráfico normal hasta llegar a Nervión. Con la llegada de la Feria ha prolongado su trayecto hasta la contraportada, y desde este lunes lo hace hasta el Prado de San Sebastián.

El delegado de Movilidad defiende que la integración de los autobuses de la LE en el tranvibús no es "eliminación" ni "supresión". "Suprimir una línea es lo que hizo el PSOE con la C-5, quitar un autobús y que ningún otro haga el mismo recorrido. Aquí se ha integrado la línea LE con el tranvibús, que el tranvibús amplía su recorrido hasta el Prado", afirmaba.

Para Pimentel, por un lado se consigue ganar "mayor celeridad, mayor rapidez, mayor velocidad comercial y mayor puntualidad". De la LE en hora punta con seis autobuses y una frecuencia de 14 mintuos se pasa a 12 autobuses con una frecuencia de siete minutos: "Los vecinos de Sevilla Este están contentos, creemos que es una buena medida de mejorar la movilidad de la zona. Hemos quitado una línea de las vías normales, de los carriles normales de tráfico. Eso también se tiene que notar, evidentemente, en el tráfico".

El concejal del PP asegura que se tarda "tres o cuatro minutos menos" con el tranvibús en hacer el recorrido y además se gana más horario al día y más días de servicio. "Yo creo que la ventaja es absoluta, muy clara, y donde antes no había servicio, por ejemplo, los domingos, ahora hay, donde había menos autobuses, ahora hay más autobuses, donde en gran parte del recorrido no había carril segregado, ahora hay carril seregado, que eso mejora la velocidad comercial", defiende. "Antes se entraba por una puerta, ahora se entra por cuatro puertas, dando mayor rapidez también a los usuarios para estar menos tiempo en las paradas. Son todas ventajas, y os aseguro que se va a comprobar cómo los usuarios, como está pasando, lo van a utilizar en más", añade.