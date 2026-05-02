Aemet anuncia lluvia en Sevilla esta semana: estos son los días con más probabilidad

Sevilla afronta una semana de temperaturas suaves, ambiente primaveral e inestabilidad al final de la semana. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras un sábado nuboso, la lluvia se marcha temporalmente de la capital hispalense, aunque este domingo, 3 de mayo, los cielos continuarán muy nubosos, pero con bajo riesgo de precipitaciones, algo que se repetirá durante varios días secos, despejados o poco nubosos. El cambio llegará a partir del jueves, cuando vuelve la posibilidad real de lluvia a Sevilla.

Las temperaturas se mantendrán en valores agradables durante buena parte de la semana, con máximas entre los 26 y los 28 grados hasta el jueves. El viernes, sin embargo, se espera un descenso más acusado, con una máxima de 23 grados y una probabilidad de lluvia del 55%.

Domingo 3 de mayo: nubes y bajo riesgo de lluvia

El domingo comenzará con cielos muy nubosos en Sevilla, aunque la probabilidad de lluvia será baja. Aemet sitúa el riesgo de precipitaciones en un máximo del 10% durante la jornada, concentrado sobre todo en la primera mitad del día. Por la tarde, la probabilidad baja al 0%.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 27 de máxima. El viento soplará del suroeste, con rachas máximas de hasta 35 kilómetros por hora durante la tarde.

Lunes 4 de mayo: tiempo seco y poco nuboso

El lunes se espera una jornada estable, sin lluvia y con cielos poco nubosos durante todo el día. La probabilidad de precipitaciones será del 0%, tanto por la mañana como por la tarde.

Las temperaturas bajarán ligeramente respecto al domingo, con una mínima de 13 grados y una máxima de 26 grados. El viento soplará de componente oeste, flojo a moderado.

Martes 5 de mayo: cielos despejados y máxima de 27 grados

El martes continuará el tiempo seco en Sevilla. Aemet prevé una jornada con cielos despejados por la mañana y poco nubosos por la tarde, sin probabilidad de lluvia.

Los termómetros se moverán entre los 12 grados de mínima y los 27 grados de máxima, en una jornada de ambiente primaveral. El viento será de componente oeste por la mañana y noroeste por la tarde.

Miércoles 6 de mayo: suben las temperaturas

El miércoles será, previsiblemente, uno de los días más cálidos de la semana. La previsión apunta a cielos con nubes altas, sin lluvia, y una máxima de 28 grados.

La mínima será de 13 grados, por lo que se mantendrá el contraste entre primeras horas frescas y tardes más templadas. La probabilidad de precipitación seguirá en el 0%.

Evolución de las temperaturas durante esta semana en Sevilla / Aemet

Jueves 7 de mayo: vuelve la probabilidad de lluvia

El cambio de tiempo llegará el jueves. Aemet prevé cielos nubosos con lluvia escasa y una probabilidad de precipitación del 65%, la más alta de la semana desde el domingo.

Las temperaturas se mantendrán suaves, con una mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados. El viento soplará del sur con una velocidad prevista de 10 kilómetros por hora.

Viernes 8 de mayo: lluvia escasa y bajada de temperaturas

El viernes continuará la inestabilidad en Sevilla. La predicción recoge intervalos nubosos con lluvia escasa y una probabilidad de precipitación del 55%.

Además, será el día más fresco de la semana en cuanto a máximas, con 23 grados, frente a los 26, 27 y 28 grados de jornadas anteriores. La mínima será de 14 grados y el viento soplará del suroeste con una velocidad de 20 kilómetros por hora.

Probabilidad de lluvias durante la semana en Sevilla / Aemet

En conjunto, Sevilla tendrá una semana marcada por el tiempo seco entre el lunes y el miércoles, con temperaturas máximas cercanas a los 27 y 28 grados. La situación cambiará a partir del jueves, cuando aumentará la nubosidad y volverá la posibilidad de lluvia, aunque Aemet la describe como lluvia escasa.