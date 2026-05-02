La obra de la línea 3 de Metro llega a otra compleja fase: cortes de tráfico en la SE-20 para la construcción del viaducto sobre el Tamarguillo

Las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla continúan avanzando. Mientras se acometen intervenciones en el entorno del Hospital Macarena que obligan a reestructurar el tráfico de algunas calles y avenidas, una de las fases complejas de la actuación, el viaducto sobre el Tamarguillo, obligará a llevar a cabo un corte de tráfico nocturno en la SE-20.

Según ha informado la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en una nota de prensa, la Ronda Supernorte (SE-20) sufrirá un corte total de tráfico en la noche del 4 al 5 de mayo con motivo del montaje de las vigas del paso superior de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, que permitirá salvar el tráfico de la carretera y el arroyo del Tamarguillo.

"Estos trabajos corresponden al primer tramo de las obras de la Línea 3 Norte en Pino Montano, para conectar el trazado comercial con los talleres y cocheras", ha subrayado el departamento que dirige Rocío Díaz.

Hay que recordar que las obras del viaducto comenzaron el pasado mes de agosto. Las primeras actuaciones se centraron en el saneo del terreno e implicó afecciones al tráfico desde este 18 de agosto con la eliminación de la rotonda existente en la SE-20 a la altura de la avenida Ingeniería, que se modifica para convertirse en una calzada de cuatro carriles (dos por sentido), ocupando así sólo una parte de la glorieta y dejando el resto de espacio disponible para construir el paso superior.

Montaje durante la próxima semana

El montaje de las vigas se desarrollará durante toda la próxima semana (del 4 al 8 de mayo), aunque se ha establecido un dispositivo de tráfico, coordinado con la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, que propiciará que sólo se produzca el corte total del tráfico en la noche del lunes 4 al martes 5 de mayo en horario de 22.00 a 6.00 horas, haciendo coincidir con la franja horario con menor tránsito de vehículos. El resto de los días se pueden producir afecciones vinculadas al montaje para garantizar la seguridad de los trabajos, pero no requerirán del corte total de la circulación.

Dicho montaje, de elevada complejidad técnica, contempla la instalación de diez vigas prefabricadas con pesos que oscilan entre 94 y más de 140 toneladas. Para el izado y colocación se emplearán dos grúas de 400 toneladas de capacidad, que trabajarán de forma simultánea en cada uno de los cinco vanos del viaducto.

"Los trabajos se llevarán a cabo de forma progresiva a lo largo de la semana, vano a vano, siguiendo un plan de montaje elaborado específicamente en la obra, considerando tanto el equipo humano como los medios auxiliares necesarios, entre ellos, grúas de gran tonelaje, así como los movimientos de carga, traslado, posicionamiento y descarga requeridos, siendo esencial la disponibilidad del espacio y la limitación de la afección al tráfico, para que estas operaciones se realicen en condiciones de seguridad", ha explicado la Junta. Asimismo, ha sido necesario habilitar plataformas específicas para estabilizar la maquinaria, así como accesos para transportes especiales que trasladan las vigas a la zona de montaje.

La instalación, paso a paso

Así, los trabajos están pensados para que las primeras vigas lleguen por la mañana a la SE-20 a la altura del cruce con la avenida de la Ingeniería, y se instalen durante la noche del 4 al 5 de mayo. Los siguientes días irán llegando vigas que se irán instalando de forma progresiva hasta culminar los trabajos el 8 de mayo, que queda como jornada de reserva para finalizar los trabajos en caso de incidencias.

Este viaducto cuenta con una longitud de 177 metros de longitud con un ancho de 11,5 metros. Esta estructura salvará no sólo el tráfico de la SE-20, sino también el actual cauce del arroyo Tamarguillo, para conectar el futuro recinto de talleres y cocheras y el ramal técnico. Estos trabajos, como el resto de los concernientes a la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, están cofinanciados con fondos europeos y han sido declarados una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027.